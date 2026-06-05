«Старость не радость»: Путин опозорился выдумками о масштабных завоеваниях на фоне реальных потерь на фронте

Глава Кремля Владимир Путин выступил с очередным абсурдным заявлением о масштабах российского вторжения. Общаясь с руководителями международных информационных агентств, диктатор приписал своим войскам оккупацию территорий, размер которых превышает реальные масштабы Украины.

Владимир Путин

"За последнее время не буду сейчас называть количество населенных пунктов, — оправдывался Путин, пытаясь добавить значимости своим словам, — потому что боюсь ошибиться, но примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль".

Для сравнения: площадь Украины в ее международно признанных границах составляет около 603,6 тысяч км2. Таким образом, озвученная российским лидером цифра более чем в четыре раза больше всей украинской территории. На бессмысленность этого высказывания впоследствии обратила внимание и пресс-служба Кремля: на официальном сайте в текстовой расшифровке выступления слово "тысяч" спешно удалили, уменьшив вымышленную площадь до "2440 квадратных микрокилометров".

Кроме того, глава РФ уверял иностранных журналистов, что оккупационные войска якобы полностью удерживают Луганщину, контролируют более 85% Донбасса и до 80% Запорожской области.

"Совсем еще недавно Украина контролировала примерно 25 процентов, — утверждал руководитель страны-агрессора, описывая ситуацию в Донецкой области, — сейчас уже меньше 15%".

Он также добавил, что процесс захвата украинских земель якобы "длится в ежедневном режиме". Однако реальная ситуация на линии столкновения полностью опровергает заявления Кремля. По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), российская армия уже несколько месяцев теряет ранее захваченные позиции. Например, в апреле чистые территориальные потери окупантов составили 116 км², а в мае увеличились до 281,1 км². В целом темпы продвижения армии РФ за последние полгода сократились более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Напомним, порал "Комментарии" писал , что в СНБО назвали, почему "Россия уже проиграла".