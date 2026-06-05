«Старість не радість»: Путін зганьбився вигадками про масштабні завоювання на тлі реальних втрат на фронті

Очільник Кремля Володимир Путін виступив із черговою абсурдною заявою щодо масштабів російського вторгнення. Спілкуючись із керівниками міжнародних інформаційних агенцій, диктатор приписав своїм військам окупацію територій, розмір яких суттєво перевищує реальні масштаби України.

Володимир Путін

"За останній час, не буду зараз називати кількість населених пунктів, — виправдовувався Путін, намагаючись додати значущості своїм словам, — тому що боюся помилитися, але приблизно дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль".

Для порівняння: площа України в її міжнародно визнаних кордонах становить близько 603,6 тисячі км². Таким чином, озвучена російським лідером цифра у понад чотири рази більша за всю українську територію. На безглуздість цього висловлювання згодом звернула увагу й прес-служба Кремля: на офіційному сайті у текстовій розшифровці виступу слово "тисяч" поспіхом видалили, зменшивши вигадану площу до "2440 квадратних мікрокілометрів".

Крім того, очільник РФ запевняв іноземних журналістів, що окупаційні війська нібито повністю утримують Луганщину, контролюють понад 85% Донеччини та до 80% Запорізької області.

"Зовсім ще нещодавно Україна контролювала десь відсотків 25, — стверджував керівник країни-агресора, описуючи ситуацію у Донецькій області, — зараз уже менше 15%".

Він також додав, що процес загарбання українських земель нібито "триває в щоденному режимі". Проте реальна ситуація на лінії зіткнення повністю спростовує заяви Кремля. За даними експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), російська армія вже кілька місяців поспіль втрачає раніше захоплені позиції. Наприклад, у квітні чисті територіальні втрати окупантів склали 116 км², а у травні збільшилися до 281,1 км². Загалом темпи просування армії РФ за останні пів року скоротилися у понад 12 разів порівняно з аналогічним періодом минулих років.

Нагадаємо, порал "Коментарі" писав, що в РНБО назвали, чому "Росія вже програла".