Статистика МВД РФ за десять месяцев 2025 г. демонстрирует резкий рост тяжких преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп. По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мафиозными структурами, увеличилось на треть. В общей сложности групповых преступлений стало больше на 18%.

Криминальная статистика в России

Параллельно с этим в стране фиксируется стремительный рост коррупционных дел. После начала полномасштабной войны против Украины российская правоохранительная система стала чаще открывать производство против чиновников. Последние резонансные случаи включают присвоение государственных активов, "крышевание" проституции и конфискацию имущества высокопоставленных должностных лиц на миллиарды рублей. В большинстве случаев следствие устанавливает действия "группой лиц по предварительному сговору".







Судебная статистика также подтверждает усиление крупного криминалитета. Количество приговоров за создание преступной организации по статье 210 возросло почти в четыре раза — с 19 до 78 человек за три года. Число осужденных за участие в таких группировках удвоилось, превысив 190 человек.

В то же время криминальные структуры активно интегрируются в военные процессы. Часть криминальных авторитетов была завербована в ПИК "Вагнер", где несколько погибли. Вернувшиеся с войны живыми нередко продолжают старую деятельность или покидают фронт, избегая контроля. Одним из известнейших случаев стало бегство с передовой лидера забайкальской мафии Ведера.

Политические аналитики подчеркивают, что даже окружение президента России де-факто действует как организованная преступная группировка с четким распределением ролей и централизованным управлением. Подобные методы, по их оценке, объясняют грубость, агрессивную риторику и безнаказанность среди российских чиновников.

