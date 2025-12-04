logo

BTC/USD

92957

ETH/USD

3211.07

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Статистика впечатляет: мафиозные группировки в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Статистика впечатляет: мафиозные группировки в России

В России стремительно растет уровень организованной преступности: данные МВД и судов показывают возврат уголовных практик 90-х и существенное усиление мафиозных группировок на фоне войны против Украины

4 декабря 2025, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Статистика МВД РФ за десять месяцев 2025 г. демонстрирует резкий рост тяжких преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп. По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мафиозными структурами, увеличилось на треть. В общей сложности групповых преступлений стало больше на 18%.

Статистика впечатляет: мафиозные группировки в России

Криминальная статистика в России

Параллельно с этим в стране фиксируется стремительный рост коррупционных дел. После начала полномасштабной войны против Украины российская правоохранительная система стала чаще открывать производство против чиновников. Последние резонансные случаи включают присвоение государственных активов, "крышевание" проституции и конфискацию имущества высокопоставленных должностных лиц на миллиарды рублей. В большинстве случаев следствие устанавливает действия "группой лиц по предварительному сговору".


Статистика впечатляет: мафиозные группировки в России - фото 2

Судебная статистика также подтверждает усиление крупного криминалитета. Количество приговоров за создание преступной организации по статье 210 возросло почти в четыре раза — с 19 до 78 человек за три года. Число осужденных за участие в таких группировках удвоилось, превысив 190 человек.

В то же время криминальные структуры активно интегрируются в военные процессы. Часть криминальных авторитетов была завербована в ПИК "Вагнер", где несколько погибли. Вернувшиеся с войны живыми нередко продолжают старую деятельность или покидают фронт, избегая контроля. Одним из известнейших случаев стало бегство с передовой лидера забайкальской мафии Ведера.

Политические аналитики подчеркивают, что даже окружение президента России де-факто действует как организованная преступная группировка с четким распределением ролей и централизованным управлением. Подобные методы, по их оценке, объясняют грубость, агрессивную риторику и безнаказанность среди российских чиновников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военнослужащая и боевой медик Алина Михайлова обратила внимание на критическую ситуацию с мобилизацией, которая, по ее словам, превратилась в системный сбой. Она отмечает, что командиры и медики на местах становятся заложниками механизма, отправляющего в армию людей без надлежащего медицинского осмотра и часто без базовых физических или психических возможностей для службы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mozhemobyasnit/21234
Теги:

Новости

Все новости