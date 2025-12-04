Статистика вражає: мафіозні угрупування в Росії

Статистика МВС РФ за десять місяців 2025 року демонструє різке зростання тяжких злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних мафіозними структурами, збільшилася на третину. Загалом групових злочинів стало більше на 18%.

Кримінальна статистика в Росії

Паралельно з цим у країні фіксують стрімке зростання корупційних справ. Після початку повномасштабної війни проти України російська правоохоронна система стала частіше відкривати провадження проти чиновників. Останні резонансні випадки включають привласнення державних активів, "кришування" проституції та конфіскацію майна високопоставлених посадовців на мільярди рублів. У більшості випадків слідство встановлює дії "групою осіб за попередньою змовою".







Судова статистика також підтверджує посилення великого криміналітету. Кількість вироків за створення злочинної організації за статтею 210 зросла майже в чотири рази — з 19 до 78 осіб за три роки. Кількість засуджених за участь у таких угрупованнях подвоїлася, перевищивши 190 осіб.

Водночас кримінальні структури активно інтегруються у воєнні процеси. Частина кримінальних авторитетів була завербована до ПВК "Вагнер", де кілька з них загинули. Ті, хто повернулися з війни живими, нерідко продовжують стару діяльність або залишають фронт, уникаючи контролю. Одним із найвідоміших випадків став побіг з передової лідера забайкальської мафії Ведера.

Політичні аналітики наголошують, що й оточення президента Росії де-факто діє як організоване злочинне угруповання з чітким розподілом ролей та централізованим управлінням. Подібні методи, за їхньою оцінкою, пояснюють грубість, агресивну риторику та відчуття безкарності серед російських чиновників.

