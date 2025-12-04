logo_ukra

BTC/USD

92957

ETH/USD

3211.07

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Статистика вражає: мафіозні угрупування в Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Статистика вражає: мафіозні угрупування в Росії

У Росії стрімко зростає рівень організованої злочинності: дані МВС та судів показують повернення кримінальних практик 90-х і суттєве посилення мафіозних угруповань на тлі війни проти України

4 грудня 2025, 18:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Статистика МВС РФ за десять місяців 2025 року демонструє різке зростання тяжких злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних мафіозними структурами, збільшилася на третину. Загалом групових злочинів стало більше на 18%.

Статистика вражає: мафіозні угрупування в Росії

Кримінальна статистика в Росії

Паралельно з цим у країні фіксують стрімке зростання корупційних справ. Після початку повномасштабної війни проти України російська правоохоронна система стала частіше відкривати провадження проти чиновників. Останні резонансні випадки включають привласнення державних активів, "кришування" проституції та конфіскацію майна високопоставлених посадовців на мільярди рублів. У більшості випадків слідство встановлює дії "групою осіб за попередньою змовою".


Статистика вражає: мафіозні угрупування в Росії - фото 2

Судова статистика також підтверджує посилення великого криміналітету. Кількість вироків за створення злочинної організації за статтею 210 зросла майже в чотири рази — з 19 до 78 осіб за три роки. Кількість засуджених за участь у таких угрупованнях подвоїлася, перевищивши 190 осіб.

Водночас кримінальні структури активно інтегруються у воєнні процеси. Частина кримінальних авторитетів була завербована до ПВК "Вагнер", де кілька з них загинули. Ті, хто повернулися з війни живими, нерідко продовжують стару діяльність або залишають фронт, уникаючи контролю. Одним із найвідоміших випадків став побіг з передової лідера забайкальської мафії Ведера.

Політичні аналітики наголошують, що й оточення президента Росії де-факто діє як організоване злочинне угруповання з чітким розподілом ролей та централізованим управлінням. Подібні методи, за їхньою оцінкою, пояснюють грубість, агресивну риторику та відчуття безкарності серед російських чиновників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовиця та бойовий медик Аліна Михайлова звернула увагу на критичну ситуацію з мобілізацією, яка, за її словами, перетворилася на системний збій. Вона зазначає, що командири та медики на місцях стають заручниками механізму, який відправляє до війська людей без належного медичного огляду й часто без базових фізичних чи психічних можливостей для служби.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mozhemobyasnit/21234
Теги:

Новини

Всі новини