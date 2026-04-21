Ставка на комбатантов: Путин хочет видеть ветеранов войны в муниципальных властях РФ

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премии "Служение", заявил о необходимости интеграции участников войны против Украины в структуры местного самоуправления. По его мнению, вернувшиеся с фронта военные должны стать основой для обновления кадрового резерва на местах.

Владимир Путин

Глава Кремля подчеркнул, что управленческая система РФ сейчас должна работать как монолитный механизм.

"Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности страны, это единственная команда", — заявил он, отмечая важность привлечения бывших военных в гражданские дела.

Особый акцент Путин сделал на том, что опыт лиц, участвовавших в боевых действиях, крайне полезен для разработки и реализации социальных инициатив.

"Ветераны "СВО" способны повысить эффективность власти муниципального уровня", — убежден диктатор.

Кроме кадровых вопросов, он предостерег чиновников от расслабленности в преддверии предстоящих выборов в Госдуму. Путин заявил, что избирательный процесс будет проходить в сложных обстоятельствах, поскольку "оппоненты России" будут якобы искать любой повод для расшатывания внутренней ситуации. Таким образом, милитаризация местных властей представляется Кремлем как способ усиления стабильности режима перед избирательным циклом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила проблему обезлюживания российских регионов одной из главных стратегических угроз для будущего страны. По ее мнению, нынешняя тенденция к расширению крупных городов противоречит историческому устройству России, никогда не являвшейся "страной мегаполисов".