Путін зробив резонансну заяву про "героїв СВО"
Путін зробив резонансну заяву про "героїв СВО"

Управлінці під прицілом виборів: диктатор РФ заявив про "єдину команду" та загрозу дестабілізації

21 квітня 2026, 15:58
Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на церемонії вручення премії "Служіння" заявив про необхідність інтеграції учасників війни проти України в структури місцевого самоврядування. На його думку, військові, які повернулися з фронту, мають стати основою для оновлення кадрового резерву на місцях.

Путін зробив резонансну заяву про "героїв СВО"

Володимир Путін

Очільник Кремля підкреслив, що управлінська система РФ зараз має працювати як монолітний механізм.

"Управлінці всіх рівнів працюють заради суверенітету та безпеки країни, це єдина команда", — заявив він, наголошуючи на важливості залучення колишніх військових до цивільних справ.

Особливий акцент Путін зробив на тому, що досвід осіб, які брали участь у бойових діях, є вкрай корисним для розробки та втілення соціальних ініціатив.

"Ветерани "СВО" здатні підвищити ефективність влади муніципального рівня", — переконаний диктатор.

Окрім кадрових питань, він застеріг чиновників від розслабленості напередодні майбутніх виборів до Держдуми. Путін заявив, що виборчий процес відбуватиметься у складних обставинах, оскільки "опоненти Росії" нібито шукатимуть будь-який привід для розхитування внутрішньої ситуації. Таким чином, мілітаризація місцевої влади подається Кремлем як спосіб посилення стабільності режиму перед виборчим циклом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Ради Федерації Валентина Матвієнко оголосила проблему знелюднення російських регіонів однією з головних стратегічних загроз для майбутнього країни. На її думку, нинішня тенденція до розширення великих міст суперечить історичному устрою Росії, яка ніколи не була "країною мегаполісів".



