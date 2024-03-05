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Ставка на отморозков. Российский оппозиционер объяснил, зачем Путин тянет во власть «элиту «СВО»

Российский диктатор Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию объявил о создании программы «Время героев». Как сообщил российский оппозиционер Геннадий Гудков в комментарии «24 каналу» Путину нужны отморозки во власти

сегодня, 12:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Во время обращения к Федеральному собранию российский диктатор заявил, что российские военные являются той "элитой", которая должна занять ключевые посты во многих областях государственной жизни.

Ставка на отморозков. Российский оппозиционер объяснил, зачем Путин тянет во власть «элиту «СВО»

Владимир Путин

Как отметил Гудков, совсем не удивителен тот факт, что Владимир Путин тянется к "жестоким отморозкам" и считает, что именно они должны руководить государством.

Российский оппозиционер предположил, что диктаторскому режиму сейчас потребуются "СВОшники", которые будут превращаться в должностных "сволочей" и выполнять приказы сверху.

"Думаю, Путин будет опираться на этих отморозков невиданной жестокости. Будет проявлять к ним лояльность, чтобы включить их в механизм государства и власти"
, – подчеркнул Гудков.

При этом российский оппозиционер не исключил, что уже в ближайшее время на разных должностях в силовых структурах будет появляться все больше так называемых ветеранов "СВО".

Вместе с тем Гудков считает, что даже несмотря на доверие к вернувшимся с войны в Украине россиянам, Путин не будет менять в их пользу свое ближайшее окружение. По его словам, российский диктатор действительно "заморожен" в своем окружении, с которым будет вместе стареть и умирать.

Российский оппозиционер считает, что Путин не будет менять круг своей ближайшей обстановки еще и потому, что он патологически никому не доверяет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин обратился к своему народу и заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться до выполнения всех ее целей. По мнению политологов, таким образом, кремлевский диктатор пообещал своему народу войну без конца. И это его главное предвыборное обещание.




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Источник: https://24tv.ua/putin-nazvav-rosiyskih-viyskovih-elitoyu-rosiyi-pochnutsya-kadrovi_n2507378
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