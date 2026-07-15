Заявление помощника Владимира Путина Николая Патрушева о якобы полной боевой готовности морских стратегических ядерных сил РФ стало очередным сигналом ядерного шантажа со стороны Кремля. По его словам, российский флот продолжает выполнять задачи в разных районах Мирового океана. Однако подобные заявления следует рассматривать не только как военную информацию, но и как инструмент политического давления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие худшие сценарии в этой ситуации.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в ближайшей перспективе наиболее вероятным остается не реальное применение стратегического ядерного оружия, а продолжение политики ядерного шантажа. Москва будет использовать такие заявления для демонстрации силы, внутренней мобилизации населения и попыток умерить поддержку Украины со стороны союзников. В то же время, риск случайной эскалации возрастает, если прямое противостояние России и НАТО станет более интенсивным.

Чат-бот Gemini предполагает, что реальное использование ядерного арсенала маловероятно. Кремль применяет шантаж как главный рычаг давления на международной арене. Любой реальный запуск ракет означает мгновенный ответ со стороны США и полное уничтожение российского флота. Пекин также будет активно сдерживать Москву от бессмысленных действий для сохранения стабильности мировой экономики. В ближайшие годы Россия будет продолжать демонстративные учения и патрулирование подлодок для создания напряжения, однако это не перерастет в реальную войну. Столкновения удастся избежать из-за постоянного мониторинга ситуации разведками стран НАТО в Черном и Балтийском морях и жестких дипломатических предупреждений союзников.

Чат-бот Grok отмечает, что самые плохие сценарии включают эскалацию до ограниченного ядерного удара в случае прямого вмешательства НАТО в войну или угрозы существованию режима. Это может быть демонстративный запуск SLBM в нейтральных водах или в экстремальном случае удар по военным объектам. Вероятность полномасштабной ядерной войны остается низкой из-за взаимного уничтожения, но риск инцидента с подлодкой возрастает во время интенсивных патрулирований. В ближайшие месяцы Москва продолжит использовать ядерную риторику для сдерживания помощи Украине, но реальное применение маловероятно без катастрофического поражения на поле боя. Стабильность зависит от дипломатии и разведки Запада. В целом такая готовность подчеркивает уязвимость глобальной безопасности, но не обязательно ведет к апокалипсису.

Три модели искусственного интеллекта в целом оценивают заявления Кремля о готовности морских стратегических ядерных сил как инструмента давления, а не как неизбежный сигнал подготовки к ядерной войне. Чат-боты сходятся во мнении, что наибольшие риски связаны не с прямым применением стратегического оружия, а с возможными ошибками, провокациями или неконтролируемой эскалацией между Россией и НАТО. Наиболее вероятным сценарием остается продолжение ядерного шантажа, демонстративных учений и попыток Москвы влиять на решение Запада по поддержке Украины. В то же время, сохранение каналов дипломатии и эффективной работы разведок остается ключевым фактором недопущения опасного развития событий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заставит Путина быстро завершить войну в Украине по версии ИИ.



