Ставки Москви уже максимальні: чому у Кремлі заявили про бойову готовність стратегічних ядерних сил

Заява помічника Володимира Путіна Миколи Патрушева про нібито повну бойову готовність морських стратегічних ядерних сил РФ стала черговим сигналом ядерного шантажу з боку Кремля. За його словами, російський флот продовжує виконувати завдання у різних районах Світового океану. Однак подібні заяви потрібно розглядати не лише як військову інформацію, а й як інструмент політичного тиску. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які найгірші сценарії у цій ситуації.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчій перспективі найбільш імовірним залишається не реальне застосування стратегічної ядерної зброї, а продовження політики ядерного шантажу. Москва використовуватиме такі заяви для демонстрації сили, внутрішньої мобілізації населення та спроб стримати підтримку України з боку союзників. Водночас ризик випадкової ескалації зростає, якщо пряме протистояння Росії та НАТО стане більш інтенсивним.

Чат-бот Gemini припускає, що реальне використання ядерного арсеналу є малоймовірним. Кремль застосовує шантаж як головний важіль тиску на міжнародній арені. Будь-який реальний запуск ракет означатиме миттєву відповідь з боку США і повне знищення російського флоту. Пекін також активно стримуватиме Москву від безглуздих дій задля збереження стабільності світової економіки. Найближчими роками Росія продовжуватиме демонстративні навчання та патрулювання підводних човнів для створення напруги, проте це не переросте у реальну війну. Зіткнення вдасться уникнути через постійний моніторинг ситуації розвідками країн НАТО у Чорному та Балтійському морях та жорсткі дипломатичні попередження союзників.

Чат-бот Grok зазначає, що найгірші сценарії включають ескалацію до обмеженого ядерного удару в разі прямого втручання НАТО у війну або загрози існуванню режиму. Це може бути демонстративний запуск SLBM у нейтральних водах або, в екстремальному випадку, удар по військових об'єктах. Імовірність повномасштабної ядерної війни залишається низькою через взаємне знищення, але ризик інциденту з підводним човном зростає під час інтенсивних патрулювань. У найближчі місяці Москва продовжить використовувати ядерну риторику для стримування допомоги Україні, але реальне застосування малоймовірне без катастрофічної поразки на полі бою. Стабільність залежить від дипломатії та розвідки Заходу. Загалом, така готовність підкреслює вразливість глобальної безпеки, але не обов'язково веде до апокаліпсиса.

Три моделі штучного інтелекту у цілому оцінюють заяви Кремля про готовність морських стратегічних ядерних сил як інструмент тиску, а не як неминучий сигнал підготовки до ядерної війни. Чат-боти сходяться на думці, що найбільші ризики пов'язані не з прямим застосуванням стратегічної зброї, а з можливими помилками, провокаціями чи неконтрольованою ескалацією між Росією та НАТО. Найімовірнішим сценарієм залишається продовження ядерного шантажу, демонстративних навчань та спроб Москви впливати на рішення Заходу щодо підтримки України. Водночас збереження каналів дипломатії та ефективної роботи розвідок залишається ключовим фактором недопущення небезпечного розвитку подій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що змусить Путіна швидко завершити війну в Україні за версією ШІ.



