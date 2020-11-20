Стихия в России: в некоторых областях РФ ввели режим ЧС из-за непогоды

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Дмитрий Симоненко
Обрушившийся на Приморье России циклон оставил без отопления и горячей воды весь Владивосток, в городе зафиксировано массовое повреждение на электросетях, также сообщается о рухнувших под тяжестью оледенений опор и линий электропередач.
В комментариях правительственного аккаунта в Instagram местные жители жалуются на бездействия властей:
В условиях отсутствия электро и теплоснабжения люди начали массово скупать газовые баллоны и печки, которые неожиданно стали дефицитом. Также известно, что в области заканчивается питьевая вода, а на АЗС огромные очереди за топливом из-за перебоев с поставками.
Ранее "Комментарии" писали о сильнейшем за последние 10 лет тайфуне, который обрушился на Филиппины. В результате сильнейшего тайфуна Вамко, который обрушился на Филиппинские острова сегодня и вызвал оползни и сильнейшие за много лет наводнения, по меньшей мере 42 человека погибли и 20 считаются пропавшими без вести. Такие данные сообщили представители полиции и спасательных служб страны.
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