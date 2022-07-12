Страна-агрессор договорилась с Ираном о поставках техники: что известно

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11 июля на брифинге представитель Белого дома Джейк Салливан рассказал, что разведка получила данные о сотрудничестве Ирана с россией и договоренности о передаче БПЛА разного формата. Об этом пишет Голос Америки.



"Наша информация указывает на то, что правительство Ирана готовится предоставить россии в несколько сотен [беспилотных летательных аппаратов], включая пригодные для вооружения БПЛА, в ускоренный срок. Непонятно, поставил ли Иран любой из этих БПЛА россии", — сказал Салливан. Известно, что Иран готов начать обучение для российских военных в июле.

"Это лишь один пример того, как россия ищет в таких странах, как Иран, возможности... Мы будем продолжать вносить свой вклад, чтобы поддерживать эффективную оборону Украины и помогать украинцам показать, что попытка россии стереть Украину с карты мира не имеет успеха", – добавил он, цитирует Ролитико.

По словам Майкла Кофмана, руководителя исследовательской Программы изучения россии в Центре военно-морского анализа, российские войска могут быстро овладеть использованием дронов, но без конкретных знаний об этих дронах трудно дать прогнозы. К тому же, российские войска теряют разведывательные беспилотники в большом количестве на фронте, а их собственные производственные мощности для вооруженных беспилотников все еще недостаточны.

13 июля состоится визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока – в Израиль и Саудовскую Аравию. Иностранные СМИ пишут, что Байден будет договариваться о получении оружия советских образцов для Украины, кроме того, стороны обсудят иранскую ядерную программу, израильско-палестинский конфликт, пищевую безопасность, ценовую политику на энергоресурсы.

Как писал портал, украинцы ударами по логистическим центрам россиян ликвидировали несколько российских офицеров и командиров.



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