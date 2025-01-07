Бывшая супруга президента России Владимира Путина, Людмила Очеретная (ранее Путина), после развода с диктатором продолжает оставаться одной из самых загадочных фигур в российском публичном пространстве. Ее жизнь после разрыва с Путиным в 2013 году почти полностью отошла от внимания медиа, хотя иногда у российских и западных СМИ появляются упоминания о ее личных делах.

Путин и его бывшая супруга (фото из открытых источников)

В начале 2016 года журналисты обнаружили, что Людмила взяла новую фамилию – Очеретная. Это породило слухи о ее возможном браке с Артуром Очеретным, руководителем Центра развития межличностных коммуникаций. Говорят, что их отношения начались еще в начале 2000-х годов, но стали серьезными после завершения брака Людмилы с Путиным.

В 2019 году российские медиа опубликовали снимки из лондонского аэропорта Хитроу, где Людмила и Камыш вместе прилетели рейсом из Москвы. Очевидцы вспоминают, что пара вела себя спокойно и сдержанно, а по прибытии они направились к автомобилю, который их ждал.

"Я увидел, что народ на кого-то оборачивается, конечно, стало интересно, — делился очевидец Анатолий. — Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, который катил тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ней шла ухоженная, строго убранная женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди. Недалеко обсуждают ее. Из рейса в город следовала еще одна пара. говорится в сообщении.

Личная жизнь Очеретного также стала предметом внимания журналистов. Сообщается, что он был привлечен к судебным разбирательствам с бывшей женой по месту жительства их сына.

Сегодня Людмила Очеретная, как утверждают источники, продолжает заниматься общественной деятельностью, но избегает публичных обсуждений личных вопросов, в частности, романтических отношений. Ее нынешняя жизнь остается закрытой для широких масс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тара-настоящая любовница Путина на фоне слухов о своей "замене" пришла на инаугурацию и сделала заявление об Олимпиаде. Российская спортсменка со скандальной репутацией Алина Кабаева после "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет была его любовницей и даже якобы родила ему детей) сказала, что когда Минспорт страны-агрессорки РФ согласует участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, последние поедут в Париж.