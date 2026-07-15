Странное поведение Путина на выставке оружия в РФ: что заметили журналисты (ФОТО)

Появление российского диктатора Владимира Путина на форуме "Все для победы!", организованном прокремлевским движением "Народный фронт", вызвало активное обсуждение в западных медиа. Причиной послужила не только демонстрация новых российских беспилотников, но и необычная мимика главы Кремля во время осмотра военной техники.

Странное поведение Путина на выставке оружия

Британское издание Daily Star в своем материале "У Путина "глубоко злые мысли", когда публично касается массивного оружия", пишет об странном выражении российского диктатора, когда он осматривал боевые дроны. Особое внимание журналисты обратили на беспилотные системы семейства "Молния".

"Одно изображение, где он глубоко всматривается в душу бездушного дрона, с выражением лица, выражающего глубоко тревожные мысли, которых можно ожидать от военного деспота. Также он был виден на другом изображении, где он делает то же с тем, что, похоже, является одной из новых версий страшного дрона "Молния"", — пишет издание.

По данным российских источников, модели "Молния 13", "Молния 2" и "Молния P" могут применяться для разведки, мониторинга, оценки последствий чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операций. Однако их основным предназначением является военное использование.

"Выражение его лица кричит: "О, интересно, сколько жизней я могу этим уничтожить", что становится еще более жутко, если добавить то, что он сделал после этого", — говорится в материале.

После обзора экспозиции Путин выступил перед участниками форума, высоко оценив деятельность "Народного фронта". В своей речи он отдельно говорил о роли образования, "формировании мировоззрения детей" и воспитании уважения к старшим поколениям, назвав это одним из ключевых факторов укрепления российского государства.

В конце выступления Путин вернулся к теме войны против Украины и заявил о намерении России добиться всех поставленных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обозреватель Портников раскрыл главную стратегию Путина: каковы планы Кремля на Украину.

Также "Комментарии" писали об ультиматуме Путину. Канцлер Германии Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров.