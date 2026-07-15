Дивна поведінка Путіна на виставці зброї в РФ: що помітили журналісти (ФОТО)

Поява російського диктатора Володимира Путіна на форумі "Все для перемоги!", організованому прокремлівським рухом "Народний фронт", викликала активне обговорення в західних медіа. Причиною стала не лише демонстрація нових російських безпілотників, а й незвична міміка очільника Кремля під час огляду військової техніки.

Дивна поведінка Путіна на виставці зброї

Британське видання Daily Star у своєму матеріалі "Путін має "глибоко злі думки", коли публічно торкається масивної зброї", пише про дивний вираз російського диктатора, коли він оглядав бойові дрони. Особливу увагу журналісти звернули на безпілотні системи сімейства "Молния".

"Одне зображення, де він глибоко вдивляється в душу бездушного дрона, з виразом обличчя, що виражає глибоко тривожні думки, яких можна очікувати від війнолюбного деспота. Також його було видно на іншому зображенні, де він робить те саме з тим, що, схоже, є однією з нових версій страшного дрона "Молния"", — пише видання.

За даними російських джерел, моделі "Молния 13", "Молния 2" та "Молния P" можуть застосовуватися для розвідки, моніторингу, оцінки наслідків надзвичайних ситуацій і пошуково-рятувальних операцій. Однак їхнім основним призначенням є військове використання.

"Вираз його обличчя кричить: "О, цікаво, скільки життів я можу цим знищити", що стає ще моторошніше, якщо додати те, що він зробив після цього", — йдеться в матеріалі.

Після огляду експозиції Путін виступив перед учасниками форуму, високо оцінивши діяльність "Народного фронту". У своїй промові він окремо говорив про роль освіти, "формування світогляду дітей" та виховання поваги до старших поколінь, назвавши це одним з ключових чинників зміцнення російської держави.

Наприкінці виступу Путін повернувся до теми війни проти України та заявив про намір Росії досягти всіх поставлених цілей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що оглядач Портников розкрив головну стратегію Путіна: які плани Кремля на Україну.

Також "Коментарі" писали про ультиматум Путіну. Канцлер Німеччини Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів.