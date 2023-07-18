Странный ответ Путина: просит передать привет погибшим россиянам

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, которому странно ответил на слова по поводу смерти российских солдат в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль опубликовал стенограмму разговора между российским диктатором Владимиром Путиным и одним из губернаторов РФ Игорем Кобзевым, где они говорили о необходимости поддержать воюющих или погибших солдат РФ. Кобзев рассказал, что 192 жителя Иркутщины получили ордена и медали в войне против Украины и указал на самого молодого из них – Эдуарда Дьяконова. По словам российского губернатора, солдат погиб в Мариуполе.

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Согласно обнародованной стенограмме Путин удивительно выразил поддержку погибшим россиянам.

"Привет им всем передавайте", – сказал президент России Владимира Путин.





В соцсетях отреагировали на слова Путина и указывают, что Путин таким образом намекнул российскому губернатору на скорую встречу с погибшими солдатами РФ.

Напомним, что согласно статистике Генштаба ВСУ с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано 239 тысяч российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналист задал Путину неудобный вопрос. Президент России отказался отвечать на него на камеру.

Также "Комментарии" писали, что во время разговора с российскими журналистами Путин назвал самый лучший танк в мире. По его словам, это российский танк — Т-90 "Прорыв". До начала вторжения у России было около 100 этих танков в своем военном арсенале, однако согласно открытым источникам около 15 единиц уничтожили украинские силы за время войны.