logo

BTC/USD

30038.27

ETH/USD

1903.26

LTC/USD

91.39

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Странный ответ Путина: просит передать привет погибшим россиянам
commentss НОВОСТИ Все новости

Странный ответ Путина: просит передать привет погибшим россиянам

Президент России Владимир Путин просит передать привет погибшим в войне в Украине русским солдатам

сегодня, 11:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, которому странно ответил на слова по поводу смерти российских солдат в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Странный ответ Путина: просит передать привет погибшим россиянам

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль опубликовал стенограмму разговора между российским диктатором Владимиром Путиным и одним из губернаторов РФ Игорем Кобзевым, где они говорили о необходимости поддержать воюющих или погибших солдат РФ. Кобзев рассказал, что 192 жителя Иркутщины получили ордена и медали в войне против Украины и указал на самого молодого из них – Эдуарда Дьяконова. По словам российского губернатора, солдат погиб в Мариуполе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Согласно обнародованной стенограмме Путин удивительно выразил поддержку погибшим россиянам.

"Привет им всем передавайте", – сказал президент России Владимира Путин.

Странный ответ Путина: просит передать привет погибшим россиянам - фото 2

В соцсетях отреагировали на слова Путина и указывают, что Путин таким образом намекнул российскому губернатору на скорую встречу с погибшими солдатами РФ.

Напомним, что согласно статистике Генштаба ВСУ с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано 239 тысяч российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналист задал Путину неудобный вопрос. Президент России отказался отвечать на него на камеру.

Также "Комментарии" писали, что во время разговора с российскими журналистами Путин назвал самый лучший танк в мире. По его словам, это российский танк — Т-90 "Прорыв". До начала вторжения у России было около 100 этих танков в своем военном арсенале, однако согласно открытым источникам около 15 единиц уничтожили украинские силы за время войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/71688
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!