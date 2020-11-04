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Главная Новости Мир Россия Страшная авария в Новгороде - пассажирский автобус протаранил здание университета: есть погибшие
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Страшная авария в Новгороде - пассажирский автобус протаранил здание университета: есть погибшие

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции, следователи, медики и спасатели

сегодня, 22:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Великом Новгороде произошло смертельное ДТП. Как сообщают российские средства массовой информации, рейсовый пассажирский автобус, двигаясь по одной из центральных улиц города, врезался в городской университет. По словам представителей правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, водитель не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение со зданием. Сообщается о двух погибших в результате происшествия, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в медицинские учреждения.

Страшная авария в Новгороде - пассажирский автобус протаранил здание университета: есть погибшие



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что курьезная авария поездного состава произошла в ночь на 2 ноября. Известно, что поезд состава метро в близлежащем от Роттердама городе — Спейкенисс — застрял на высоте в 10 метров над землей. В какой-то момент машинист не справился с управлением транспортного средства, железнодорожный поезд сошел с рельсов и вылетел за защитный парапет. Спасли от падения поезд "Хвосты китов", скульптура, установленная 18 лет назад.



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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/9916809
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