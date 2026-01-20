logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Страшно детям, но деньги даем»: как в России финансируют мультфильмы
commentss НОВОСТИ Все новости

«Страшно детям, но деньги даем»: как в России финансируют мультфильмы

Страшно показывать детям: в Госдуме раскритиковали российские мультфильмы — и сразу дали им 100% финансирования

20 января 2026, 20:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России депутаты жестко разнесли современные детские мультфильмы, но, несмотря на это, единогласно проголосовали за полное государственное финансирование анимации.

«Страшно детям, но деньги даем»: как в России финансируют мультфильмы

Финансирование мультфильмов в рф

В России увеличили финансирование мультфильмов до 100%, несмотря на критику их качества

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий 100% государственное финансирование производства и проката российских анимационных фильмов. Решение поддержали единогласно — даже парламентарии, которые перед этим публично заявляли, что современные мультфильмы "страшно показывать детям".

Законопроект увеличивает долю господдержки с 70% до полного финансирования и передает полномочия по определению приоритетных тем и бюджетов от правительства в Министерство культуры РФ.

Критика с трибуны

В ходе обсуждения представители КПРФ резко высказались по поводу качества современной российской анимации. Депутаты заявляли, что большинство проектов – это неудачные ремейки советской классики, не выдерживающие никакой критики.

В частности, прозвучало заявление, что новые версии Чебурашки и Бременских музыкантов выглядят настолько слабо, что их опасно показывать детям. Также парламентарии обвинили продюсеров в завышенных бюджетах, отсутствии художественных советов и съемках фильмов, не ориентированных на зрителя.

Отдельно звучали замечания о том, что рекордное кассовое собрание российских мультфильмов объясняется не качеством, а подорожанием билетов.

Позиция Минкульта

В Министерстве культуры РФ отвергли обвинения. Там заявили, что проекты для господдержки отбирают экспертные советы, в которые входят кинематографисты, представители духовенства, участники войны против Украины, чиновники и депутаты.

Также в Минкульте настаивают, что популярность мультфильма "Чебурашка", якобы посмотревшего почти 10 миллионов зрителей, свидетельствует о его качестве.

Почему финансирование все же увеличили

Идея полностью перевести анимацию на госсодержание принадлежит руководительнице " Союзмультфильма " Юлиане Слащевой. Она еще в 2023 году предложила это Владимир Путин , а в конце 2025 правительство РФ официально внесло инициативу в парламент.

Это вышло на фоне активной идеологизации детского контента и роли Путина в новогодних выпусках обновленных русских мультсериалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России во время выставки так называемой "трофейной" военной техники произошел смертельный инцидент с несовершеннолетним. В Якутии 16-летний парень погиб после того, как залез внутрь захваченного украинского танка Т-72, демонстрированного посетителями в рамках публичной экспозиции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/agentstvonews/13577
Теги:

Новости

Все новости