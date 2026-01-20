В России депутаты жестко разнесли современные детские мультфильмы, но, несмотря на это, единогласно проголосовали за полное государственное финансирование анимации.

Финансирование мультфильмов в рф

В России увеличили финансирование мультфильмов до 100%, несмотря на критику их качества



Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий 100% государственное финансирование производства и проката российских анимационных фильмов. Решение поддержали единогласно — даже парламентарии, которые перед этим публично заявляли, что современные мультфильмы "страшно показывать детям".



Законопроект увеличивает долю господдержки с 70% до полного финансирования и передает полномочия по определению приоритетных тем и бюджетов от правительства в Министерство культуры РФ.

Критика с трибуны

В ходе обсуждения представители КПРФ резко высказались по поводу качества современной российской анимации. Депутаты заявляли, что большинство проектов – это неудачные ремейки советской классики, не выдерживающие никакой критики.

В частности, прозвучало заявление, что новые версии Чебурашки и Бременских музыкантов выглядят настолько слабо, что их опасно показывать детям. Также парламентарии обвинили продюсеров в завышенных бюджетах, отсутствии художественных советов и съемках фильмов, не ориентированных на зрителя.



Отдельно звучали замечания о том, что рекордное кассовое собрание российских мультфильмов объясняется не качеством, а подорожанием билетов.



Позиция Минкульта



В Министерстве культуры РФ отвергли обвинения. Там заявили, что проекты для господдержки отбирают экспертные советы, в которые входят кинематографисты, представители духовенства, участники войны против Украины, чиновники и депутаты.

Также в Минкульте настаивают, что популярность мультфильма "Чебурашка", якобы посмотревшего почти 10 миллионов зрителей, свидетельствует о его качестве.

Почему финансирование все же увеличили

Идея полностью перевести анимацию на госсодержание принадлежит руководительнице " Союзмультфильма " Юлиане Слащевой. Она еще в 2023 году предложила это Владимир Путин , а в конце 2025 правительство РФ официально внесло инициативу в парламент.

Это вышло на фоне активной идеологизации детского контента и роли Путина в новогодних выпусках обновленных русских мультсериалов.

