«Страшно дітям, але гроші даємо»: як у Росії фінансують мультфільми

У Росії депутати жорстко рознесли сучасні дитячі мультфільми, але попри це одноголосно проголосували за повне державне фінансування анімації.

Фінансування мультильмів в рф

У Росії збільшили фінансування мультфільмів до 100%, попри критику їх якості



Депутати Державна дума РФ ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає 100% державне фінансування виробництва та прокату російських анімаційних фільмів. Рішення підтримали одноголосно — навіть ті парламентарі, які перед цим публічно заявляли, що сучасні мультфільми "страшно показувати дітям".



Законопроєкт збільшує частку держпідтримки з 70% до повного фінансування та передає повноваження щодо визначення пріоритетних тем і бюджетів від уряду до Міністерства культури РФ.

Критика з трибуни

Під час обговорення представники КПРФ різко висловилися щодо якості сучасної російської анімації. Депутати заявляли, що більшість проєктів — це невдалі ремейки радянської класики, які не витримують жодної критики.

Зокрема, пролунала заява, що нові версії "Чебурашки" та "Бременських музикантів" виглядають настільки слабко, що їх "небезпечно показувати дітям". Також парламентарі звинуватили продюсерів у завищених бюджетах, відсутності художніх рад і зйомках фільмів, які не орієнтовані на глядача.



Окремо звучали зауваження про те, що рекордні касові збори російських мультфільмів пояснюються не якістю, а подорожчанням квитків.



Позиція Мінкульту



У Міністерстві культури РФ відкинули звинувачення. Там заявили, що проєкти для держпідтримки відбирають експертні ради, до яких входять кінематографісти, представники духовенства, учасники війни проти України, чиновники та депутати.

Також у Мінкульті наполягають, що популярність мультфільму "Чебурашка", який нібито подивилися майже 10 мільйонів глядачів, свідчить про його якість.

Чому фінансування все ж збільшили

Ідея повністю перевести анімацію на держутримання належить керівниці "Союзмультфільм" Юліані Слащовій. Вона ще у 2023 році запропонувала це Володимир Путіну, а наприкінці 2025 року уряд РФ офіційно вніс ініціативу до парламенту.

Це відбулося на тлі активної ідеологізації дитячого контенту та участі Путіна в новорічних випусках оновлених радянських мультсеріалів.

