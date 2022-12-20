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Стратегические объекты и инфраструктура в опасности: Путин обратился к ФСБ

Российский президент уже не так уверен, что война, развязанная им в Украине, не коснется территории РФ

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин указал своим спецслужбам, чтобы те постоянно контролировали стратегические объекты и энергетическую инфраструктуру. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в тексте поздравления российского диктатора работникам спецслужб

Стратегические объекты и инфраструктура в опасности: Путин обратился к ФСБ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин отметил, что "под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура".

"Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами", – отметил Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторник, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данном этапе? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 декабря россияне устроили очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов. Пострадала, в том числе, Киевская область. На собственно фронте самая "жара" — в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Тогда как на юге (Запорожская область, Херсонская) мы, по словам президента Зеленского, уменьшаем потенциал российской армии. Стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек в войне на земле и в воздухе, а также в дипломатических, политических, экономических ударах по стране-агрессору? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/70146
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