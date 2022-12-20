Стратегические объекты и инфраструктура в опасности: Путин обратился к ФСБ

Президент РФ Владимир Путин указал своим спецслужбам, чтобы те постоянно контролировали стратегические объекты и энергетическую инфраструктуру. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в тексте поздравления российского диктатора работникам спецслужб

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Владимир Путин отметил, что "под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура".

"Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами", – отметил Путин.

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