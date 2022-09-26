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Стрельба в школе Ижевска: возросло количество жертв, среди них – 11 детей

Всего во время стрельбы в школе Ижевска ранения получили 24 человека

сегодня, 19:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Число жертв в результате стрельбы в школе №88 Ижевска возросло до 15. От рук вооруженного мужчины погибли 11 школьников, а остальные — взрослые. О деталях трагедии в школе пишут российские СМИ.

Стрельба в школе Ижевска: возросло количество жертв, среди них – 11 детей

Стрельба в школе Ижевска (фото из открытых источников)

Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что возросло количество пострадавших от нападения на учебное заведение. Разной степени ранения получили 24 человека, среди них 22 школьника. В настоящее время продолжается расследование этого нападения.

Известно, что 26 сентября мужчина в черной одежде в городе Ижевск попал в городскую школу. А затем нападающий открыл стрельбу из двух пистолетов. От выстрелов погибли учащиеся и взрослые. После совершенного стрелок в одном из кабинетов школы застрелился.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский путин обозлился из-за повестки зятю. Популярный в России продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий войну в Украине, посетовал, что его зятю, у которого месяц назад родился ребенок, пришел повестка. Издание рассказывает, что Пригожин неожиданно оказался противником мобилизации, но только после того, как его родные затронули этот вопрос. Ранее продюсер уже говорил, что молодые люди в России начали получать повестки. Такая позиция Пригожина может быть вызвана тем, что он понимает, что есть очень большой риск, что зять его не вернется обратно в Россию после участия в так называемой спецоперации Кремля в Украине, где погибает очень много российских военных. Фигура Иосифа Пригожина хорошо известна в России. Он оказался среди представителей шоу-бизнеса, активно поддерживающих путинский режим. Начиная с 2014 года, продюсер начал активно петь дифирамбы Путину и его окружению.



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