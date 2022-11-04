Суд Севастополя назвал количество мертвых россиян из крейсера "Москва"

Севастопольский суд принял решение признать пропавшими без вести или погибшими 17 российских моряков. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на соответствующую информацию, опубликованную в картотеке Нахимовского районного суда в Севастополе.

Горит крейсер "Москва". Фото из открытых источников

В картотеке отмечается, что 16 дел было пересмотрено летом, в то время как одно в сентябре. Из 17 дел 12 решений вступило в законное действие на территории РФ.

Такие решения были приняты по заявлениям родственников русских моряков на закрытых судах. Все остальные россияне, находившиеся на крейсере "Москва" и считающиеся пропавшими, но от их родственников не поступали, заявления будут считаться умершими через шесть месяцев.

Российское министерство обороны сообщает, что на крейсере "Москва" погиб один моряк, а пропали без вести 27 военных флота РФ. В общей сложности на крейсере "Москва" находилось от 500 до 700 российских моряков.

Напомним, что Украина атаковала крейсер "Москва" 14 апреля, использовав две ракеты "Нептун", тогда как Россия заявляет, что на корабле произошел пожар. После потопления крейсера "Москва" в Черном море крупнейшим кораблем РФ стал "Адмирал Макаров", поврежденный в бухте Севастополя в конце октября атаками подводных беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о нахождении украинскими спецслужбами спасательного плота из крейсера "Москва". Плот имел повреждения, поэтому российские моряки использовали спасательные жилеты, чтобы не утонуть.

Также "Комментарии" писали о теориях экспертов относительно того, как произошел взрыв на Крымском мосту и кто стоит за этим инцидентом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!