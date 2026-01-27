В школах России завершились массовые мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда, организованные по централизованным методикам из Москвы. Как свидетельствуют отчеты образовательных учреждений в соцсетях, в них принимали участие тысячи школьников, которых заставляли не просто слушать об истории, а буквально "проживать" ее в формате имитационных акций.

Уроки патриотизма в рф

Детей одевали в военную форму, телогрейки, валенки и старую одежду, кормили кусками черного хлеба, который подавался как блокадный, заставляли взвешивать его и раздавать прохожим. В ряде случаев школьников ставили на колени у мемориалов или привлекали к так называемым иммерсивным постановкам о жизни детей в блокадном городе.

Отдельные эпизоды вызывали особый резонанс. Так, в одной из школ Татарстана учеников заставили в 20-градусный мороз носить воду из проруба на коромыслах и санях, после чего воспроизвели "очередь за хлебом" по продовольственным карточкам. В день проведения акции температура воздуха достигала минус 23 градусов.

В других регионах школьников сажали прямо в снег во время уличных постановок, заставляли стоять на холоде или участвовать в массовых акциях при минусовых температурах до -25 градусов. Все это преподносилось как способ "ощутить дух блокады" и "понять цену каждого куска хлеба".

Методические рекомендации по таким мерам предусматривали создание имитационных сценариев, постановок и публикацию отчетов в соцсетях под специальными хештегами. По этим тегам были найдены тысячи отчетов от школ, местных администраций и молодежных организаций.

Правозащитники и независимые эксперты обращают внимание, что подобная практика граничит с психологическим и физическим насилием над детьми и использует трагедию блокады в качестве инструмента пропаганды, а не памяти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл (Покровский), выступая на конференции в Москве, сделал ряд резких заявлений в адрес украинского руководства. Во время мероприятия он назвал президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, других президентов Украины и главу Офиса президента Кирилла Буданова "сатанистами".