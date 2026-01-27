Свечі, хліб і холод: як у РФ навчають пам’яті через страждання

Рубрики
У школах Росії завершилися масові заходи до річниці зняття блокади Ленінграда, організовані за централізованими методичками з Москви. Як свідчать звіти освітніх закладів у соцмережах, участь у них брали тисячі школярів, яких змушували не просто слухати про історію, а буквально "проживати" її у форматі імітаційних акцій.
Уроки патріотизму в рф
Дітей одягали у військову форму, телогрейки, валянки та старий одяг, годували шматками чорного хліба, який подавався як "блокадний", змушували зважувати його та роздавати перехожим. У низці випадків школярів ставили на коліна біля меморіалів або залучали до так званих імерсивних постановок про життя дітей у блокадному місті.
Окремі епізоди викликали особливий резонанс. Так, в одній зі шкіл Татарстану учнів змусили в 20-градусний мороз носити воду з прорубу на коромислах і санях, після чого відтворили "чергу за хлібом" за продовольчими картками. У день проведення акції температура повітря сягала мінус 23 градусів.
В інших регіонах школярів садили просто в сніг під час вуличних постановок, змушували стояти на холоді або брати участь у масових акціях за мінусових температур до -25 градусів. Усе це подавалося як спосіб "відчути дух блокади" та "усвідомити ціну кожного шматка хліба".
Методичні рекомендації до таких заходів передбачали створення імітаційних сценаріїв, постановок та публікацію звітів у соцмережах під спеціальними хештегами. За цими тегами було знайдено тисячі звітів від шкіл, місцевих адміністрацій та молодіжних організацій.
Правозахисники та незалежні експерти звертають увагу, що подібна практика межує з психологічним і фізичним насильством над дітьми та використовує трагедію блокади як інструмент пропаганди, а не пам’яті.