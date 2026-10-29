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«СВО должно продолжаться»: Песков прокомментировал рекордную атаку сотен беспилотников на Москву

Налет 600 дронов во время саммита «Россия — Африка»: в Кремле отреагировали на масштабную воздушную атаку

29 октября 2026, 16:54
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Недилько Ксения

Столица страны-агрессорки в ночь на 29 октября потерпела один из самых масштабных воздушных ударов за последнее время. Налеты беспилотных летательных аппаратов совпали с проведением крупного международного мероприятия в городе.

«СВО должно продолжаться»: Песков прокомментировал рекордную атаку сотен беспилотников на Москву

Дмитрий Песков

Масштабы ночной операции оказались беспрецедентными для русского мегаполиса. Как подсчитали журналисты ТАСС, атака БПЛА в ночь на 29 октября стала одной из самых больших за год. Глава российской столицы Сергей Собянин подтвердил, что угроза была колоссальной, отметив, что в сторону Москвы летело 613 БпЛА.

Несмотря на очевидную панику среди населения из-за массового пролета беспилотников над жилыми кварталами, в Кремле попытались сделать вид, что ситуация контролируется. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков использовал это событие для оправдания дальнейшей агрессии против Украины.

"Система ПВО работает эффективно", — цитируют пропагандисты ТАСС слова представителя Кремля.

В то же время Песков добавил, что эти события являются аргументом для продолжения боевых действий:

"Атаки во время саммита Россия — Африка в очередной раз подчеркивают, что СВО должно продолжаться".

Ночной налет и утренние меры безопасности повлекли за собой серьезный логистический и технологический коллапс в самом сердце Москвы, где на днях проходит саммит "Россия — Африка".

Сообщается, что в столицу РФ прибыли представители 48 африканских стран, а на самом мероприятии выступает Владимир Путин. Из-за повышенных мер безопасности на фоне ударов дронов центр города полностью перекрыли для движения транспорта, а мобильный интернет и связь работают с серьезными перебоями и глушатся спецслужбами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия массированно сегодня бьет по мирным людям в разных городах Украины. Уже погибли не менее 19 человек, десятки ранены.



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