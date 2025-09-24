"СВО" пошла не по плану: Кремль лихорадочно принимает непопулярные решения

В России решили, что будут забирать "простых россиян" в армию круглый год. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что соответствующее решение поддержала российская госдума в первом чтении — теперь военкоматы смогут гонять россиян на медосмотры и собеседования не дважды, а постоянно — с 1 января по 31 декабря.

"Отправка к частям останется по старому графику — весна и осень, но повестки теперь могут "прилететь" в любое время. Но если не дождался "письма счастья" — будь добр, как сознательный путинист шагай к военкомату сам", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Аналитики Центра объяснили, что автор идеи, депутат Картаполов, объяснил, что этот шаг должен "разгрузить" военкоматы, которые сейчас работают "три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".

"И действительно: зачем торопиться, если "спецоперация" у них все еще "по плану" и будет продолжаться, похоже, вечно", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

