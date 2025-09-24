logo

commentss НОВОСТИ Все новости

"СВО" пошла не по плану: Кремль лихорадочно принимает непопулярные решения

В России изменяют сроки призыва на военную службу

24 сентября 2025, 19:36
Автор:
Кречмаровская Наталия

В России решили, что будут забирать "простых россиян" в армию круглый год. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что соответствующее решение поддержала российская госдума в первом чтении — теперь военкоматы смогут гонять россиян на медосмотры и собеседования не дважды, а постоянно — с 1 января по 31 декабря.

"Отправка к частям останется по старому графику — весна и осень, но повестки теперь могут "прилететь" в любое время. Но если не дождался "письма счастья" — будь добр, как сознательный путинист шагай к военкомату сам", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Аналитики Центра объяснили, что автор идеи, депутат Картаполов, объяснил, что этот шаг должен "разгрузить" военкоматы, которые сейчас работают "три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".

"И действительно: зачем торопиться, если "спецоперация" у них все еще "по плану" и будет продолжаться, похоже, вечно", — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пропаганда России активизировала дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию Сил обороны Украины. В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной враждебный фейк.

Отмечается, что российские информресурсы активно распространяют информацию, якобы украинское командование "накачивает военных наркотиками перед боем". В Центре сообщили, что россияне якобы для подтверждения этой чепухи приводятся слова одного из российских военных. Однако эта информация не подкреплена никакими доказательствами.




Источник: https://t.me/spravdi/49403
