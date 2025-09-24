У Росії вирішили, що забиратимуть “простих росіян” в армію цілий рік. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що відповідне рішення підтримала російська держдума у першому читанні — відтепер військкомати зможуть ганяти росіян на медогляди та “співбесіди” не двічі, а постійно – з 1 січня по 31 грудня.

“Відправка до частин залишиться за старим графіком — весна та осінь, але повістки тепер можуть “прилетіти” будь-коли. Але якщо не дочекався “листа щастя” — будь ласкавий, як свідомий путініст крокуй до військкомату сам”, — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Аналітики Центру пояснили, що автор ідеї, депутат Картаполов, пояснив, що цей крок має “розвантажити” військкомати, які нині працюють “три місяці на рік у режимі ошпареної кішки”.

“І справді: навіщо квапитися, якщо “спецоперація” ж у них усе ще “за планом” і триватиме, схоже, вічно”, — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що пропаганда Росії активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Сил оборони України. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк.

Зазначається, що російські інформресурси активно поширюють інформацію, нібито українське командування “накачує військових наркотиками перед боєм”. У Центрі повідомили, що росіяни нібито для підтвердження цієї нісенітниці наводяться слова одного з російських військових. Однак ця інформація не підкріплена жодними доказами.



