logo

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «СВО» теперь и в городах РФ: с каким новым неудобством столкнутся россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

«СВО» теперь и в городах РФ: с каким новым неудобством столкнутся россияне

В РФ начали глушить мобильный интернет

11 ноября 2025, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России начали вводить постоянное отключение мобильного интернета в регионах под предлогом "защиты объектов, связанных со спецоперацией". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российский пропагандистские СМИ.

«СВО» теперь и в городах РФ: с каким новым неудобством столкнутся россияне

В России отключают мобильный интернет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первым таким городом стал Ульяновск, сообщают российские медиа. По данным журналистов, ограничения действуют на постоянной основе — они не зависят от воздушных тревог или конкретных атак.

Причиной называют решение местных властей расширить "зоны безопасности" вокруг военных и инфраструктурных объектов. Формально это объясняют необходимостью борьбы с украинскими беспилотниками, которые якобы могут ориентироваться на сигналы мобильных сетей.

Российские пропагандисты сообщают, что ранее ограничения мобильного интернета вводили только во время непосредственной воздушной угрозы, однако теперь они стали постоянными.

В российском правительстве заявили, что федеральный центр расширил "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов, и в границы ограничений попали жилые кварталы, офисные здания и социальные учреждения.

При этом информация о конкретных районах, где мобильный интернет отключен, не разглашается из "соображений безопасности", отметили российские чиновники.

Читайте также на портале "Комментарии" — судя по тому, что сейчас происходит на фронте, в Кремле подготовили стратегию дальнейшей войны против Украины в трех этапах. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости