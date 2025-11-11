«СВО» теперь и в городах РФ: с каким новым неудобством столкнутся россияне

В России начали вводить постоянное отключение мобильного интернета в регионах под предлогом "защиты объектов, связанных со спецоперацией". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российский пропагандистские СМИ.

В России отключают мобильный интернет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первым таким городом стал Ульяновск, сообщают российские медиа. По данным журналистов, ограничения действуют на постоянной основе — они не зависят от воздушных тревог или конкретных атак.

Причиной называют решение местных властей расширить "зоны безопасности" вокруг военных и инфраструктурных объектов. Формально это объясняют необходимостью борьбы с украинскими беспилотниками, которые якобы могут ориентироваться на сигналы мобильных сетей.

Российские пропагандисты сообщают, что ранее ограничения мобильного интернета вводили только во время непосредственной воздушной угрозы, однако теперь они стали постоянными.

В российском правительстве заявили, что федеральный центр расширил "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов, и в границы ограничений попали жилые кварталы, офисные здания и социальные учреждения.

При этом информация о конкретных районах, где мобильный интернет отключен, не разглашается из "соображений безопасности", отметили российские чиновники.

Читайте также на портале "Комментарии" — судя по тому, что сейчас происходит на фронте, в Кремле подготовили стратегию дальнейшей войны против Украины в трех этапах. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.



