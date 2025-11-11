«СВО» тепер і в містах РФ: з якою новою незручністю зіткнуться росіяни

У Росії почали вводити постійне відключення мобільного інтернету в регіонах під приводом "захисту об'єктів, пов'язаних із спецоперацією". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Росії вимикають мобільний інтернет. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що першим таким містом став Ульяновськ, повідомляють російські медіа. За даними журналістів, обмеження діють на постійній основі – вони не залежать від повітряних тривог чи конкретних атак.

Причиною називають рішення місцевої влади розширити "зони безпеки" навколо військових та інфраструктурних об'єктів. Формально це пояснюють необхідністю боротьби з українськими безпілотниками, які нібито можуть орієнтуватись на сигнали мобільних мереж.

Російські пропагандисти повідомляють, що раніше обмеження мобільного інтернету запроваджували лише під час безпосередньої повітряної загрози, проте тепер вони стали постійними.

У російському уряді заявили, що федеральний центр розширив "зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів, і до меж обмежень потрапили житлові квартали, офісні будівлі та соціальні установи.

При цьому інформація про конкретні райони, де мобільний інтернет відключено, не розголошується з міркувань безпеки, зазначили російські чиновники.

