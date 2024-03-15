Сын друга диктатора РФ получил влиятельную должность в Кремле, которую когда-то занимал сам Путин

Сына совладельца банка "Россия" и друга российского диктатора Владимира Путина Юрия Ковальчука Бориса назначили замруководителя Контрольного управления президента РФ, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на инсайд РБК.

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Сообщается, что с 2009 года Борис Ковальчук руководил "Интер РАО" – одной из крупнейших энергетических компаний РФ. Под управлением компании находятся 22 электростанции, производящие почти 10% всей электроэнергии в России.

По информации издания, накануне Ковальчук-младший покинул пост гендиректора "Интер РАО" и "ушел на повышение" в Кремль.

Как известно, Контрольное управление президента РФ – это подразделение администрации президента, проверяющее выполнение поручений президента и премьера федеральными и региональными органами власти. С 2018 года управление возглавлял бывший замглавы ФСБ генерал Дмитрий Шальков. В разные годы этот пост занимали нынешний секретарь СНБО РФ Николай Патрушев и Владимир Путин, когда президентом был Борис Ельцин.

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