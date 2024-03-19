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Сын фаната Путина Сигала женился на россиянке. Где будет жить пара

Сын актера Стивена Сигала, поддерживающего захватническую политику российского диктатора Владимира Путина, Доминик женился на россиянке Айрин Даниловой

сегодня, 18:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стивен Сигал, поддерживающий политику Владимира Путина и даже имеющий российский паспорт, женил своего 34-летнего сына Доминика на 29-летней россиянке Айрин Даниловой, которая работает моделью.

Сын фаната Путина Сигала женился на россиянке. Где будет жить пара

Свадьба Сигала

Как отмечают российские СМИ, Сигал "безусловно одобряет" выбор своего сына.

Известно, что закрытая церемония бракосочетания состоялась в Москве, а именно: в элитном поселке Барвиха. На свадьбе присутствовал и сам Сигал. РосСМИ утверждают, что он тепло общался с гостями, а невестке подарил красивый букет. Отмечается, что супруги намерены остаться жить в России.

По данным российских журналистов, Доминик и Айрин познакомились в Москве на светском мероприятии несколько лет назад, однако скрывали, что начали встречаться. Однако в 2023 году их увидели вместе в одном из ресторанов и о романе стало известно широкой публике.

При этом известно, что Доминик поддерживает взгляды своего отца по отношению к России. Он неоднократно признавался в любви к стране-агрессорке и говорил о том, что ему очень нравится русская культура. А еще Доминик не раз подчеркивал, что ему очень импонирует российская модель создания семьи и роль в ней женщины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия радостно принимает в свои граждане людей с неоднозначной репутацией и направо и налево с пропагандистской целью раздает свои паспорта. К примеру, буквально в течение нескольких дней в РФ получили паспорта страны-агрессора украинская ведущая Регина Тодоренко и певица Таисия Повалий. Говорят, что российский паспорт намерена получить еще одна певица родом из Украины Ани Лорак.




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