Сын фаната Путина Сигала женился на россиянке. Где будет жить пара

Стивен Сигал, поддерживающий политику Владимира Путина и даже имеющий российский паспорт, женил своего 34-летнего сына Доминика на 29-летней россиянке Айрин Даниловой, которая работает моделью.

Свадьба Сигала

Как отмечают российские СМИ, Сигал "безусловно одобряет" выбор своего сына.

Известно, что закрытая церемония бракосочетания состоялась в Москве, а именно: в элитном поселке Барвиха. На свадьбе присутствовал и сам Сигал. РосСМИ утверждают, что он тепло общался с гостями, а невестке подарил красивый букет. Отмечается, что супруги намерены остаться жить в России.

По данным российских журналистов, Доминик и Айрин познакомились в Москве на светском мероприятии несколько лет назад, однако скрывали, что начали встречаться. Однако в 2023 году их увидели вместе в одном из ресторанов и о романе стало известно широкой публике.

При этом известно, что Доминик поддерживает взгляды своего отца по отношению к России. Он неоднократно признавался в любви к стране-агрессорке и говорил о том, что ему очень нравится русская культура. А еще Доминик не раз подчеркивал, что ему очень импонирует российская модель создания семьи и роль в ней женщины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия радостно принимает в свои граждане людей с неоднозначной репутацией и направо и налево с пропагандистской целью раздает свои паспорта. К примеру, буквально в течение нескольких дней в РФ получили паспорта страны-агрессора украинская ведущая Регина Тодоренко и певица Таисия Повалий. Говорят, что российский паспорт намерена получить еще одна певица родом из Украины Ани Лорак.