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Slava Kot
Сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров, был включен в Книгу рекорда России, как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Сын Рамзана Кадырова. Фото из открытых источников
4 октября в Грозном во время турнира по боям ММА Адаму Кадырову был вручен сертификат Книги рекордов России.
Сам Кадыров младший также отреагировал на свою награду, заявив, что "мы не намерены останавливаться".
Напомним, что в 2023 году Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного Никиту Журавля, обвиняемого в сожжении Корана. Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент словами "избил и правильно сделал", а также заявил, что не ругал Адама, а похвалил его за поступок. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы по поводу инцидента.
После избиения Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела безопасности главы Чечни, а также получил многочисленные награды от глав регионов России, в том числе героя Чеченской Республики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чеченский лидер Рамзан Кадыров тайно женил своих сыновей, которым недавно исполнилось 17 и 16 лет.
Также "Комментарии" писали о неожиданной помощи россиян в Курской области. Российские срочники помогают украинским силам уничтожать кадыровцев.
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