Сын Кадырова попал в Книгу рекордов: за какие заслуги

Сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров, был включен в Книгу рекорда России, как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Сын Рамзана Кадырова. Фото из открытых источников

4 октября в Грозном во время турнира по боям ММА Адаму Кадырову был вручен сертификат Книги рекордов России.

"Состоялось торжественное вручение сертификата Книги рекордов России Адаму Кадырову об установлении рекорда – самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Станислав Коненко также вручил ему медаль за популяризацию Книги рекордов России", – рассказал Рамзан Кадыров в соцсетях.

Сам Кадыров младший также отреагировал на свою награду, заявив, что "мы не намерены останавливаться".

Напомним, что в 2023 году Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного Никиту Журавля, обвиняемого в сожжении Корана. Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент словами "избил и правильно сделал", а также заявил, что не ругал Адама, а похвалил его за поступок. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы по поводу инцидента.

После избиения Адам Кадыров был назначен на должность начальника отдела безопасности главы Чечни, а также получил многочисленные награды от глав регионов России, в том числе героя Чеченской Республики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чеченский лидер Рамзан Кадыров тайно женил своих сыновей, которым недавно исполнилось 17 и 16 лет.



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