Сын путиниста Ефремова выпрыгнул из окна с сковородкой в руке: что известно о его состоянии

Меньший сын звездного актера из РФ Михаила Ефремова, отбывающий наказание в тюрьме за совершенное им ДТП в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом, сорвался из открытого окна, держа сковородку в руке. После падения у него серьезные травмы.

Николай Ефремов (фото из открытых источников)

Telegram-каналы в РФ сообщают, что сына поклонника Путина отвезли в больницу с переломами. Еще утверждают, что меньший потомок звездного актера стоит на учете у психиатра и часто употребляет алкоголь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения с 3-го этажа. По нашим данным, повреждения оцениваются как крайне тяжелые — высок риск смерти... В отделение мужчина поступил как неизвестный, ведь документов у него при себе не было "Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждет очень тяжелая реабилитация. Высокая вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза", — информируют на Telegram-канале Mash.

Жена Ефремова-младшего говорит, что ее муж не злоупотребляет алкоголем уже больше пяти лет. Но их соседи рассказали малознакомые подробности об этом случае.

"О трагедии она узнала от соседей. Те говорят, что актер, когда упал, был под запрещенными веществами. Рядом с ним валялась сковорода. А сам он исступленно кричал", — информируют на страницах российских СМИ.

Известный не только в РФ актер Ефремов-старший, в 2020 году устроивший в столице пьяное ДТП, находясь под действием алкоголя. Сейчас он теряет свой срок в колонии. Михаил Ефремов на большой скорости врезался в грузовик. Водитель грузового автомобиля получил серьезные травмы во время столкновения и скончался. По приговору суда актер получил почти восемь лет тюремного заключения.

Уже находясь в колонии, Михаил Ефремов выступил за продолжение войны в Украине. Он хвалил Путина и этим думал, что "скосит" тюремный срок. Еще российская знаменитость вроде бы "рвалась на фронт", но его не пустили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии.