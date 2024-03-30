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Таджики массово уезжают из РФ: мигранты боятся репрессий

Таджикистан фиксирует существенный отток мигрантов из России

сегодня, 19:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало рекордный отток трудовых мигрантов из России после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил замглавы ведомства Шахноза Нодири.

Таджики массово уезжают из РФ: мигранты боятся репрессий

Мигранты из Таджикистана бегут из РФ. Фото из открытых источников

"Очень много звонков. Это, вероятнее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает в Таджикистан больше, чем уезжает", — рассказал Шахноза Нодири.

Издание The Moscow Times пишет, что дефицит трудовых ресурсов в экономике России, достигший 5 млн человек, может еще больше усилиться из-за оттока трудовых мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/20843
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