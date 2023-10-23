Таиланд сменил правила для российских туристов: местные жители возмущены

Правительство Таиланда приняло решение продлить возможность пребывания граждан России в стране по безвизовому режиму с 30 до 90 дней. Местные жители сразу выразили негативную реакцию на такие действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bangkok Post.



Таиланд продлил безвизовый режим для российских туристов. Фото из открытых источников

Исполнительный директор группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси заявил, что наплыв россиян может создать проблему для местных жителей. По его словам, часть российских туристов остается в Таиланде и начинает искать работу, чем снижает возможность трудоустройства тайцев. Особенно это актуально в сфере туризма, в частности, гидов, экскурсоводов и водителей. Танет также указывает, что иностранные компании, работающие в Таиланде, охотнее будут брать на работу граждан из собственной страны, чем местных.

Кроме того, в Таиланде уже не раз возникали стычки между российскими туристами и тайцами. Россияне открывают нелегальные турфирмы, салоны красоты, чем лишают работы тайцев и не платят налоги в бюджет Таиланда.

Несмотря на общую критику, некоторые туроператоры Таиланда называют позитив привлечения большего количества россиян. Туристический оператор с острова Самуи заявил, что, несмотря на нелегальную работу россиян, они будут тратить деньги, чем поднимут тайскую экономику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тайский монах загадочным образом обуздал пьяного российского туриста, который хотел угнать несколько машин в Таиланде.

Также "Комментарии" писали о том, что "русский мир" дошел до экзотического острова Бали, где турист снял штаны на священной горе.