Заместитель руководителя администрации российского диктатора Максим Орешкин обратился к гражданам РФ с заявлением, что им не стоит рассчитывать на возвращение к довоенной экономической реальности или упразднение западных санкций. Его слова цитирует издание The Moscow Times.

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Чиновник подчеркнул, что мировая экономическая система претерпела глубокие изменения и прежний порядок, существовавший два десятилетия назад, уже не восстановится. По его мнению, ожидания быстрого снятия ограничений ошибочны, поскольку трансформации носят долгосрочный и структурный характер.

Орешкин подчеркнул, что санкционная политика Запада, по его оценке, не зависит от отдельных событий и является частью более широкого процесса. В этой связи он призвал российские компании не реагировать пассивно на новые ограничения, а наоборот — действовать на опережение и адаптироваться к изменениям.

Отдельно он отметил, что бизнес в России должен сосредоточиться на развитии внутреннего рынка и одновременно искать возможности выхода на новые международные направления. По его словам, стратегический баланс между "защитой" и "активной экспансией" будет постепенно смещаться в сторону более агрессивной экономической позиции.

Также представитель администрации заявил, что, по его мнению, российская экономика не демонстрирует критических провалов и способна функционировать в условиях санкционного давления.

В то же время ранее сообщалось, что Россия уже сталкивается с проблемами на внутреннем рынке горючего из-за ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. Уменьшение экспорта нефтепродуктов, по оценкам экспертов, может влиять и на финансовые возможности государства в продолжении войны против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска произвели обстрел центральной части Ямпольской общины на Сумщине, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения. По официальной информации, в результате атаки погибли два человека, еще четверо местных жителей получили ранения разной степени тяжести.