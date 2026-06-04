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Так, як до війни не буде: росіянам прямо пояснили, чому їм варто готуватися до найгіршого

Росія вже відчуває нестачу пального для внутрішнього ринку через атаки на об’єкти нафтопереробної інфраструктури

4 червня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Заступник керівника адміністрації російського диктатора Максим Орєшкін звернувся до громадян РФ із заявою, що їм не варто розраховувати на повернення до довоєнної економічної реальності або скасування західних санкцій. Його слова цитує видання The Moscow Times.

Так, як до війни не буде: росіянам прямо пояснили, чому їм варто готуватися до найгіршого

Фото: з відкритих джерел

Посадовець наголосив, що світова економічна система зазнала глибоких змін і колишній порядок, який існував два десятиліття тому, вже не відновиться. На його думку, очікування швидкого зняття обмежень є помилковими, оскільки трансформації мають довгостроковий і структурний характер.

Орєшкін підкреслив, що санкційна політика Заходу, за його оцінкою, не залежить від окремих подій і є частиною ширшого процесу. У зв’язку з цим він закликав російські компанії не реагувати пасивно на нові обмеження, а навпаки — діяти на випередження та адаптуватися до змін.

Окремо він зазначив, що бізнес у Росії має зосередитися на розвитку внутрішнього ринку та одночасно шукати можливості для виходу на нові міжнародні напрямки. За його словами, стратегічний баланс між “захистом” і “активною експансією” поступово зміщуватиметься в бік більш агресивної економічної позиції.

Також представник адміністрації заявив, що, на його переконання, російська економіка не демонструє критичних провалів і здатна функціонувати в умовах санкційного тиску. 

Водночас раніше повідомлялося, що Росія вже стикається з проблемами на внутрішньому ринку пального через удари по нафтопереробних підприємствах. Зменшення експорту нафтопродуктів, за оцінками експертів, може впливати й на фінансові можливості держави у продовженні війни проти України. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська здійснили обстріл центральної частини Ямпільської громади на Сумщині, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.



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