Российский лидер Владимир Путин полностью теряет контроль над ситуацией – ему приходится терпеть унижение, чтобы хоть как-то решить проблему.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

О наибольшем унижении Путина рассказал военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, тонкое унижение пришло именно с Востока. Бензиновый кризис заставил Путина обращаться к партнерам. Россия хотела купить 50 000 тонн бензина у Казахстана, однако партнеры не согласились и предложили бартер. С бартером в России не сложилось, поэтому Казахстан решил оказать гуманитарную помощь России в виде тех же 50 000 тонн бензина.

"Токаев спас Путина. Не то чтобы спас, но, конечно, помог, спас бескорыстно. Это правда. Правда, также то, что Токаев так тонко и показательно унизил Путина, как его еще никто не унижал. На тебе гуманитарку, сверхдержава. Не плачь, не страдай, выживай, как можешь. Этого мало? Это не спасет? Но, что можем. В конце концов, когда тебе дают милостыню, ты не капризничаешь, что слишком мало. Принимай с благодарностью. Тем более принимать придется маленькими кусочками в течение двух месяцев. А благодарить и кланяться — постоянно”, — заметил Сазонов.

Военный отметил, что это унижение в России поймут единицы, а вот в Казахстане, Китае, и вообще на Востоке это унижение 100% поймут.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения агрессора к окончанию войны. Эта инициатива основывается на успехах украинских дроновых ударов и специальных операций. Она стала ответом на затягивание конфликта и сигналом, что Киев не ожидает пассивно переговоров. Искусственный интеллект спрогнозировал, что принципиально другое может сделать Украина, чтобы вынудить РФ завершить войну.



