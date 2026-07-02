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Кречмаровская Наталия
Российский лидер Владимир Путин полностью теряет контроль над ситуацией – ему приходится терпеть унижение, чтобы хоть как-то решить проблему.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
О наибольшем унижении Путина рассказал военный ВСУ, военный эксперт, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, тонкое унижение пришло именно с Востока. Бензиновый кризис заставил Путина обращаться к партнерам. Россия хотела купить 50 000 тонн бензина у Казахстана, однако партнеры не согласились и предложили бартер. С бартером в России не сложилось, поэтому Казахстан решил оказать гуманитарную помощь России в виде тех же 50 000 тонн бензина.
Военный отметил, что это унижение в России поймут единицы, а вот в Казахстане, Китае, и вообще на Востоке это унижение 100% поймут.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения агрессора к окончанию войны. Эта инициатива основывается на успехах украинских дроновых ударов и специальных операций. Она стала ответом на затягивание конфликта и сигналом, что Киев не ожидает пассивно переговоров. Искусственный интеллект спрогнозировал, что принципиально другое может сделать Украина, чтобы вынудить РФ завершить войну.