Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін повністю втрачає контроль над ситуацією — йому доводиться терпіти приниження, щоб хоч якось вирішити проблему.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Про найбільше приниження Путіна розповів військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов. За його словами, тонке приниження прийшло саме зі Сходу. Бензинова криза змусила Путіна звертатися до партнерів. Росія хотіла купити 50 000 тонн бензину у Казахстану, однак партнери не погодилися і запропонували бартер. З бартером у Росії не склалося, тож Казахстан вирішив надати гуманітарну допомогу Росії у вигляді тих самих 50 000 тонн бензину.
Військовий зазначив, що це приниження в Росії зрозуміють одиниці, а ось у Казахстані, Китаї, та й загалом на Сході це приниження 100% зрозуміють.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання агресора до закінчення війни. Ця ініціатива базується на успіхах українських дронових ударів і спеціальних операцій. Вона стала відповіддю на затягування конфлікту та сигналом, що Київ не чекає пасивно на переговори. Штучний інтелект спрогнозував, що принципово інше може зробити Україна, щоб змусити РФ завершити війну.