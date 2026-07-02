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Так Путіна ще ніколи не принижували: що доведеться стерпіти лідеру РФ

Військовий ЗСУ Сазонов розповів про найбільше приниження Путіна

2 липня 2026, 22:21
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Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін повністю втрачає контроль над ситуацією — йому доводиться терпіти приниження, щоб хоч якось вирішити проблему.

Так Путіна ще ніколи не принижували: що доведеться стерпіти лідеру РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Про найбільше приниження Путіна розповів військовий ЗСУ, військовий експерт, політолог Кирило Сазонов. За його словами, тонке приниження прийшло саме зі Сходу. Бензинова криза змусила Путіна звертатися до партнерів. Росія хотіла купити 50 000 тонн бензину у Казахстану, однак партнери не погодилися і запропонували бартер. З бартером у Росії не склалося, тож Казахстан вирішив надати гуманітарну допомогу Росії у вигляді тих самих 50 000 тонн бензину. 

“Токаєв урятував Путіна. Не те щоб врятував, але, звичайно, допоміг, врятував безкорисливо. Це правда. Правда, також те, що Токаєв так тонко і показово принизив Путіна, як його ще ніхто не принижував. На тобі гуманітарку, наддержава. Не плач, не страждай, виживай, як можеш. Цього мало? Це не врятує? Але, що можемо. Зрештою, коли тобі дають милостиню, ти ж не вередуєш, що надто мало. Приймай із вдячністю. Тим більше приймати доведеться по маленьких шматочках протягом двох місяців. Дякувати та кланятися — постійно”, — зауважив Сазонов.

Військовий зазначив, що це приниження в Росії зрозуміють одиниці, а ось у Казахстані, Китаї, та й загалом на Сході це приниження 100% зрозуміють. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання агресора до закінчення війни. Ця ініціатива базується на успіхах українських дронових ударів і спеціальних операцій. Вона стала відповіддю на затягування конфлікту та сигналом, що Київ не чекає пасивно на переговори. Штучний інтелект спрогнозував, що принципово інше може зробити Україна, щоб змусити РФ завершити війну.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=i5UdVw9Vra4&t=137s
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