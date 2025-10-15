Так же, как перед вторжением в Украину: Путин активно восстанавливает "русский мир" в стране ЕС

Кремлевские чиновники все активнее озвучивают в отношении стран Балтии те же тезисы, которые Москва уже использовала для оправдания своих вооруженных вмешательств в постсоветских государствах на протяжении последних 30 лет. Об этом идет речь в свежем аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на последние заявления представителей российских властей, в том числе главы Госдумы РФ Вячеслава Володина. Тот заявил, что латвийские власти якобы притесняют русскоязычное население, а значит, по его словам, Россия должна "защищать" своих соотечественников в Балтии.

Не менее откровенную риторику продемонстрировал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, публично назвавший россиян в Латвии частью так называемого "русского мира".

В ISW отмечают, что концепция "русского мира" — это намеренно размытая идеологическая конструкция, которая, по определению Владимира Путина, охватывает все исторические территории, когда-то входившие в состав Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, СССР, а также современной РФ. В эту "сферу влияния" Кремль включает также всех, кто испытывает "духовную или культурную близость" к России.

Аналитики напоминают: идея "защиты россиян за границей" — ключевой элемент кремлевской пропаганды. Именно ее Россия использовала как повод для военной агрессии в Молдове, Грузии, а затем и в Украине.

"Риторика о защите "соотечественников" в странах Балтии, а также раскрутка концепции "русского мира" является частью долгосрочной стратегии Кремля. Ее цель — создать информационную основу для возможных агрессивных действий против стран НАТО в будущем", — подчеркивают эксперты ISW.

