Так само, як перед вторгненням в Україну: Путін активно відновлює "рускій мір" у країні ЄС

Кремлівські посадовці дедалі активніше озвучують щодо країн Балтії ті ж самі тези, які Москва вже використовувала для виправдання своїх збройних втручань у пострадянських державах протягом останніх 30 років. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики звертають увагу на останні заяви представників російської влади, зокрема голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна. Той заявив, що латвійська влада нібито утискає російськомовне населення, а отже, за його словами, Росія має "захищати" своїх співвітчизників у Балтії.

Не менш відверту риторику продемонстрував і лідер ЛДПР Леонід Слуцький, який публічно назвав росіян у Латвії частиною так званого “русского міра”.

У ISW зазначають, що концепція “русского міра” — це навмисно розмита ідеологічна конструкція, яка, за визначенням Володимира Путіна, охоплює всі історичні території, що колись входили до складу Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, СРСР, а також сучасної РФ. У цю “сферу впливу” Кремль включає також усіх, хто відчуває "духовну чи культурну близькість" до Росії.

Аналітики нагадують: ідея "захисту росіян за кордоном" — ключовий елемент кремлівської пропаганди. Саме її Росія використовувала як привід для військової агресії в Молдові, Грузії, а згодом — і в Україні.

"Риторика про захист “співвітчизників” у країнах Балтії, а також розкрутка концепції “русского міра” є частиною довгострокової стратегії Кремля. Її мета — створити інформаційне підґрунтя для можливих агресивних дій проти країн НАТО в майбутньому", — підкреслюють експерти ISW.

Як вже писали "Коментарі", диктатор Олександр Лукашенко розпорядився привести збройні сили Білорусі у стан максимальної бойової готовності. У Мінську це пояснили як планову перевірку армії, однак такі дії викликали занепокоєння серед військових аналітиків.