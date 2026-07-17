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Такое год назад никто не мог себе даже представить: что происходит с АЗС в РФ

На фоне дефицита бензина и роста закупочных цен по всей России начали распродавать заправочные станции - под продажу попадают даже целые сети

17 июля 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

Российский топливный кризис продолжает стремительно набирать обороты и уже ударил по владельцам автозаправочных станций. За последний месяц в стране появилось более 150 объявлений о продаже АЗС, что свидетельствует о серьезных проблемах на рынке розничной торговли топливом.

Такое год назад никто не мог себе даже представить: что происходит с АЗС в РФ

АЗС в РФ. Фото: из открытых источников

По данным российских СМИ, собственники выставляют на продажу как отдельные заправочные комплексы, так и объекты, принадлежащие крупным нефтяным компаниям. Стоимость таких активов варьируется от одного до 150 миллионов рублей в зависимости от региона, технического состояния и масштаба бизнеса. В отдельных случаях инвесторам предлагают приобрести сразу целые сети автозаправок.

Основной причиной массовых продаж участники рынка называют стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо. Независимые операторы вынуждены приобретать горючее на бирже либо через посредников по значительно более высоким ценам, тогда как вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают собственные АЗС ресурсом на более выгодных условиях.

Эксперты отмечают, что кризис начал усиливаться после серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Нарушение работы ряда НПЗ привело к перебоям с поставками топлива в различные регионы страны.

В результате в отдельных субъектах РФ фиксируются дефицит бензина и дизеля, а на автозаправках продолжают образовываться многокилометровые очереди. В некоторых случаях автомобилистам приходится ожидать возможности заправиться до десяти часов, что еще сильнее усиливает напряженность на внутреннем рынке топлива.

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Источник: https://iz.ru/2133697/natalia-bashlykova/v-rossii-nachali-rasprodavat-azs
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