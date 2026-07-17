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Таке рік тому ніхто не міг навіть уявити: що відбувається з АЗС у РФ

На тлі дефіциту бензину та зростання закупівельних цін по всій Росії почали розпродувати заправні станції - під продаж потрапляють навіть цілі мережі

17 липня 2026, 12:41
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Кравцев Сергей

Російська паливна криза продовжує стрімко набирати обертів і вже вдарила по власникам автозаправних станцій. За останній місяць у країні з'явилось понад 150 оголошень про продаж АЗС, що свідчить про серйозні проблеми на ринку роздрібної торгівлі паливом.

Таке рік тому ніхто не міг навіть уявити: що відбувається з АЗС у РФ

АЗС у РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, власники виставляють на продаж як окремі заправні комплекси, так і об'єкти, що належать великим нафтовим компаніям. Вартість таких активів варіюється від одного до 150 мільйонів рублів залежно від регіону, технічного стану та масштабу бізнесу. В окремих випадках інвесторам пропонують придбати одразу цілі мережі автозаправок.

Основною причиною масового продажу учасники ринку називають стрімке зростання цін на бензин та дизельне паливо. Незалежні оператори змушені купувати пальне на біржі або через посередників за значно вищими цінами, тоді як вертикально інтегровані нафтові компанії забезпечують власні АЗС ресурсом на вигідніших умовах.

Експерти зазначають, що криза почала посилюватися після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Порушення роботи низки НПЗ призвело до перебоїв із постачанням палива до різних регіонів країни.

У результаті окремих суб'єктів РФ фіксуються дефіцит бензину і дизеля, але в автозаправках продовжують утворюватися багатокілометрові черги. У деяких випадках автомобілістам доводиться чекати на можливість заправитися до десятої години, що ще сильніше посилює напруженість на внутрішньому ринку палива.

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Джерело: https://iz.ru/2133697/natalia-bashlykova/v-rossii-nachali-rasprodavat-azs
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