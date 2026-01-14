Такое мало кто мог спрогнозировать: что произошло с торговым союзом Китая и России

В прошлом году товарооборот Китая и России впервые за пять лет показал снижение после рекордных показателей 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Общий объем торговли между странами составил 1,63 трлн юаней (около 234 млрд долларов), что на 6,5% меньше рекордных 1,74 трлн юаней (249,4 млрд долларов) годом ранее. Спад прервал четыре года непрерывного роста – предыдущий раз сокращение фиксировалось в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Как отмечает агентство, падение произошло из-за снижения спроса на китайские автомобили в России и уменьшения стоимости импорта российской нефти в Китай. В 2025 году экспорт Китая в РФ сократился на 9,9%, тогда как импорт российских товаров снизился на 3,4%.

Расчеты показывают, что стоимость импорта российской сырой нефти в Китай за 11 месяцев прошлого года упала на 19,6% — до 328,5 млрд юаней (47 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной причиной стало падение мировых цен на нефть.

Дополнительным фактором стало резкое сокращение поставок китайских автомобилей. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт машин в Россию в январе–ноябре снизился на 46%. Это связано с повышением Россией пошлин на импорт китайских авто, которые ранее массово заполнили рынок.

Несмотря на спад, Москва пытается остановить замедление торговли. В сентябре во время визита Владимира Путина в Пекин стороны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве – в энергетике, аэрокосмической отрасли, искусственном интеллекте и сельском хозяйстве. Однако аналитики отмечают, что новые договоренности пока не компенсировали охлаждение экономической динамики между двумя странами.

