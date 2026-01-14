Таке мало хто міг спрогнозувати: що сталося з торговим союзом Китаю та Росії

Минулого року товарообіг Китаю та Росії вперше за п'ять років показав зниження після рекордних показників 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Головного митного управління КНР.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Загальний обсяг торгівлі між країнами склав 1,63 трлн юанів (близько 234 млрд доларів), що на 6,5% менше за рекордні 1,74 трлн юанів (249,4 млрд доларів) роком раніше. Спад перервав чотири роки безперервного зростання — попередній раз скорочення фіксувалося в 2020 на тлі пандемії COVID-19.

Як зазначає агентство, падіння сталося через зниження попиту на китайські автомобілі в Росії та зменшення вартості імпорту російської нафти до Китаю. 2025 року експорт Китаю в РФ скоротився на 9,9%, тоді як імпорт російських товарів знизився на 3,4%.

Розрахунки показують, що вартість імпорту російської сирої нафти до Китаю за 11 місяців минулого року впала на 19,6% — до 328,5 млрд. юанів (47 млрд. доларів) порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основною причиною стало падіння світових нафтових цін.

Додатковим чинником стало різке скорочення постачання китайських автомобілів. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, експорт машин до Росії у січні–листопаді знизився на 46%. Це з підвищенням Росією мит імпорту китайських авто, які раніше масово заповнили ринок.

Незважаючи на спад, Москва намагається зупинити уповільнення торгівлі. У вересні під час візиту Володимира Путіна до Пекіна сторони підписали понад 20 угод про співпрацю – в енергетиці, аерокосмічній галузі, штучному інтелекті та сільському господарстві. Проте аналітики зазначають, що нові домовленості поки що не компенсували охолодження економічної динаміки між двома країнами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін на це чекає маніакально: яка прихована мета Кремля ударів по енергетиці Україні.



