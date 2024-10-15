Такого дна в РФ еще не было: с чем смирились российские власти

Российский рубль вот-вот приблизится к отметке 100 за доллар. Но на этот раз путинский режим, похоже, смирился с тем, что позволит ему достичь уровня, который ранее вызывал жесткую реакцию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Рубль. Фото: из открытых источников

Авторы материала, ссылаясь на два анонимных источника, осведомленных о ситуации, отмечают, что ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства, и это позитивно скажется на госбюджете на фоне планов увеличения расходов в следующем году. Чиновники готовы позволить рублю достичь 100 за доллар, сказали они.

"Bloomberg" пишет, банк России полагался на межбанковские операции для расчета курса рубля с тех пор, как Московская биржа остановила торги долларом и евро после того, как США ввели санкции против этой группы в июне. Ограничительные меры усугубили дефицит иностранной валюты, и данные центрального банка демонстрируют, что рубль сейчас примерно на 9% слабее. Крайний срок для компаний, желающих выйти из операций на бирже, закончился 12 октября.

"В нынешней ситуации 100 рублей за доллар — это не так уж и страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект", — считает бывший высокопоставленный чиновник Банка России Олег Вьюгин.

Рубль также снизился за тот же период по отношению к китайскому юаню, который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает "токсичными" валютами с тех пор, как вторжение президента Владимира Путина на Украину в 2022 году вызвало масштабные санкции со стороны США и их союзников. Российская национальная валюта просела на 11% по отношению к юаню на Московской бирже до 13,26, самого низкого уровня с мая.

В прошлом году рубль дважды пробивался через 100 за доллар. Центральный банк отреагировал повышением ключевой процентной ставки на 350 базисных пунктов на внеочередном заседании в августе прошлого года. Затем в октябре правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, потребовав от 43 групп экспортеров репатриировать 80% своих валютных доходов и продать почти все за рубли на внутреннем рынке.

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