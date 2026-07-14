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Такого еще не было: кто теперь в России остался без бензина

Из-за роста цен поставщики массово отказываются от госконтрактов, а государственные тендеры один за другим признают несостоявшимися

14 июля 2026, 09:20
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Кравцев Сергей

В России начинают проявляться новые последствия топливного кризиса. Как сообщают российские СМИ, государственные учреждения в разных регионах все чаще не могут закупить бензин, поскольку поставщики перестали участвовать в тендерах, считая такие контракты убыточными.

Такого еще не было: кто теперь в России остался без бензина

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания "Известия", в мае и июне число отмененных, сорванных или повторно объявленных закупок топлива для медицинских учреждений, коммунальных предприятий и экстренных служб выросло примерно втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главная причина заключается в механизме государственных закупок. Пока проводится конкурс и оформляются документы, стоимость бензина на рынке успевает существенно вырасти. В результате поставщикам становится выгоднее продавать топливо через коммерческие сети и автозаправочные станции, чем выполнять обязательства по контрактам с фиксированной ценой.

Проблемы уже затронули сразу несколько российских регионов. Так, медицинский центр "Династия" в Самарской области не смог приобрести более восьми тысяч литров бензина, поскольку на тендер не поступило ни одной заявки. Аналогичная ситуация произошла с закупкой топлива для реабилитационного центра в Ленинградской области, а также для автобазы администрации Тамбова.

Несостоявшимися были признаны и закупки муниципального предприятия "Горэлектросеть" во Владимирской области. В Ставропольском крае спасательным службам пришлось несколько раз объявлять конкурс заново, прежде чем удалось заключить договор с единственным поставщиком. По такой же схеме топливо закупал и центр социального обслуживания в Краснодарском крае.

Эксперты отмечают, что, если ситуация с ценами на внутреннем рынке не изменится, количество сорванных государственных закупок может продолжить расти, что создаст дополнительные риски для работы учреждений здравоохранения, коммунальных служб и подразделений экстренного реагирования.

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