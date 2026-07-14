Такого ще не було: хто тепер у Росії залишився без бензину

У Росії починають виявлятися нові наслідки паливної кризи. Як повідомляють російські ЗМІ, державні установи у різних регіонах все частіше не можуть закупити бензин, оскільки постачальники перестали брати участь у тендерах, вважаючи такі контракти збитковими.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними видання "Известия", у травні та червні кількість скасованих, зірваних або повторно оголошених закупівель палива для медичних установ, комунальних підприємств та екстрених служб зросла приблизно втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Головна причина полягає у механізмі державних закупівель. Поки проводиться конкурс та оформляються документи, вартість бензину на ринку встигає суттєво зрости. В результаті постачальникам стає вигідніше продавати паливо через комерційні мережі та автозаправні станції, ніж виконувати зобов'язання за контрактами з фіксованою ціною.

Проблеми вже торкнулися відразу кількох російських регіонів. Так, медичний центр "Династія" в Самарській області не зміг придбати понад вісім тисяч літрів бензину, оскільки на тендер не надійшло жодної заявки. Аналогічна ситуація сталася із закупівлею палива для реабілітаційного центру в Ленінградській області, а також для автобази адміністрації Тамбова.

Не відбулися визнані і закупівлі муніципального підприємства "Міськелектромережа" у Володимирській області. У Ставропольському краї рятувальним службам довелося кілька разів оголошувати конкурс наново, перш ніж вдалося укласти договір із єдиним постачальником. За такою самою схемою паливо закуповував і центр соціального обслуговування у Краснодарському краї.

Експерти зазначають, що якщо ситуація з цінами на внутрішньому ринку не зміниться, кількість зірваних державних закупівель може продовжити зростати, що створить додаткові ризики для роботи закладів охорони здоров'я, комунальних служб та підрозділів екстреного реагування.

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