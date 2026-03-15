Такого еще не было: Москва подверглась наибольшей атаке дронов с начала года

Москва в течение выходных 14-15 марта подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным российских властей, в течение почти суток силы противовоздушной обороны РФ сбили десятки дронов, приближавшихся к столице. Это самая большая атака дронов на Москву с начала 2026 года.

Кремль в огне. Фото иллюстративное

По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, с 12:30 субботы до 11:30 воскресенья российская ПВО перехватила 95 летевших в направлении Москвы беспилотников. Кроме того, около 30 из них были уничтожены после полуночи на подлете к столице РФ.

Из-за угрозы атак дронов авиационные власти России ввели ограничения на работу ключевых аэропортов столицы, в частности Домодедово, Внуково, Шереметьево и аэропорта Жуковский. В результате временных ограничений было задержано не менее 37 рейсов. Нормальную работу аэропортов возобновили только после 11:30 в воскресенье.

По сообщениям российских Telegram-каналов, беспилотники замечали не только в черте города, но и в Подмосковье, в частности в районах Истры, Королева, Дубны, Раменского и Волоколамска.

В Министерстве обороны России также заявили о масштабной активности дронов по другим направлениям. По их данным, только за один день было перехвачено 280 беспилотников над разными регионами страны, включая Брянскую, Белгородскую, Курскскую и Смоленскую области. Традиционно Минобороны РФ не указывает, сколько дронов не было сбито.

Атака в ночь на 15 марта стала самой большой для Москвы с начала года и приблизилась к рекордным показателям марта 2025 года, когда российские власти сообщали о 91 сбитом беспилотнике на подлете к столице. Официальной информации от властей РФ о разрушениях или пострадавших пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России всю ночь раздавались взрывы. Какие важные объекты оказались под атакой дронов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о большом провале россиян на фронте.