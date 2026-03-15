Такого ще не було: Москва зазнала найбільшої атаки дронів з початку року

Москва протягом вихідних 14-15 березня зазнала масштабної атаки безпілотників. За даними російської влади, протягом майже доби сили протиповітряної оборони РФ збили десятки дронів, які наближалися до столиці. Це найбільша атака дронів на Москву з початку 2026 року.

Кремль у вогні. Фото ілюстративне

За повідомленнями мера Москви Сергія Собяніна, з 12:30 суботи до 11:30 неділі російська ППО перехопила 95 безпілотників, що летіли в напрямку Москви. Крім того, близько 30 з них були знищені після опівночі на підльоті до столиці РФ.

Через загрозу атак дронів авіаційна влада Росії ввела обмеження на роботу ключових аеропортів столиці, зокрема Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та аеропорту Жуковський. У результаті тимчасових обмежень було затримано щонайменше 37 рейсів. Нормальну роботу аеропортів відновили лише після 11:30 у неділю.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, безпілотники помічали не лише в межах міста, а й у Підмосков’ї, зокрема в районах Істри, Корольова, Дубни, Раменського та Волоколамська.

У Міністерстві оборони Росії також заявили про масштабну активність дронів на інших напрямках. За їхніми даними, лише за один день було перехоплено 280 безпілотників над різними регіонами країни, включно з Брянською, Бєлгородською, Курською та Смоленською областями. Традиційно Міноборони РФ не вказує, скільки дронів не було збито.

Атака в ніч на 15 березня стала найбільшою для Москви з початку року і наблизилася до рекордних показників березня 2025 року, коли російська влада повідомляла про 91 збитий безпілотник на підльоті до столиці. Офіційної інформації від влади РФ про руйнування або постраждалих наразі немає.

