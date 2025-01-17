Такого еще не было: Стало известно, во что Трамп хочет превратить свою инаугурацию

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Ткачик Олеся
Церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа обещает стать его своеобразным политическим триумфом. Мероприятие соберет около 200 политиков, чиновников и представителей разных стран. Трамп, вероятно, использует инаугурацию в качестве платформы для презентации своих идей и планов, отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.
Дональд Трамп
Кроме того, он обратил внимание на то, что инаугурация станет политической платформой для Трампа, стремящегося подчеркнуть уникальность своей программы.
По мнению аналитика, Трамп использует этот момент, чтобы заявить: его идеи и подходы превосходят программу Джо Байдена и единственно правильны. Это будет в его стиле – неформальная речь, наполненная самовосхвалением и политическими месседжами, считает Костогрызов.
Относительно украинского вопроса эксперт выразил сомнение в том, что Трамп сможет завершить войну в Украине за первые 100 дней своего президентства, как он ранее обещал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто будет представлять Китай на инаугурации Трампа.
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