Такого еще не было: Стало известно, во что Трамп хочет превратить свою инаугурацию

Церемония вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа обещает стать его своеобразным политическим триумфом. Мероприятие соберет около 200 политиков, чиновников и представителей разных стран. Трамп, вероятно, использует инаугурацию в качестве платформы для презентации своих идей и планов, отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

Дональд Трамп

“На самом деле, эта инаугурация, как мне кажется, будет своеобразным триумфом Дональда Трампа. Это очевидно потому, что он не просто победил на этих выборах. Он вернулся в Белый дом после того, как его оттуда фактически выставили. Сейчас он может на своей инаугурации показать, в частности, демократическим путем, — я возвращаюсь в игру. На мероприятие приглашены около 200 политиков, чиновников, представителей разных стран. Если упомянуть инаугурацию Джо Байдена, то она проходила гораздо скромнее”, – отметил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что инаугурация станет политической платформой для Трампа, стремящегося подчеркнуть уникальность своей программы.

По мнению аналитика, Трамп использует этот момент, чтобы заявить: его идеи и подходы превосходят программу Джо Байдена и единственно правильны. Это будет в его стиле – неформальная речь, наполненная самовосхвалением и политическими месседжами, считает Костогрызов.

Относительно украинского вопроса эксперт выразил сомнение в том, что Трамп сможет завершить войну в Украине за первые 100 дней своего президентства, как он ранее обещал.

“Цифра 100 была выбрана не случайно. Во-первых, в первые сто дней общество и СМИ очень пристально наблюдают за всеми действиями новоизбранного президента. Но если реально посмотреть на ситуацию и в мировой политике, и на фронте в Украине, мне кажется, завершить войну в Украине через сто дней, как планирует Трамп, у него не получится. Хотя, судя по всему, в первые 100 дней его правления украинский вопрос все-таки будет у него в приоритете. Итак, посмотрим, что будет дальше”, — подытожил Костогрызов.

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